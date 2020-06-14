Экс-солистка группы "Nikita" Анастасия Кумейко показала, как поддерживает идеальную форму

Певица опубликовала пикантные кадры своих занятий на странице в Instagram.

Сейчас Анастасия Кумейко развивает свою сольную карьеру и выступает под псевдонимом "DJ Nana". Она не только поет, но и довольно активно танцует, из-за этого ей требуется хорошая спортивная форма. А чтобы было нескучно заниматься в спортзале, артистка идет на различные уловки.

Так Настя примерила роль "послушной кошечки", и когда тренер приказала - без труда села на шпагат. DJ Nana прилагает много усилий, чтобы поддерживать красивую пятую точку. На опубликованных кадрах она совместила полезное с приятным: делает упражнения и сокращает мышцы ягодиц в такт энергичной музыке. Как можно наблюдать, музыкальный подход приносит хорошие результаты.

К сожалению, поклонники не смогли прокомментировать занятия и дать Анастасии Кумейко свои советы, ведь певица опубликовала ролики в сториз, где такой возможности нет.

Ранее исполнительница показала жаркую тренировку на крыше с видом на Киев. Ради нее Настя надела необычный костюм, подключенному к специальному аппарату. При помощи сенсоров он посылает к мышцам электрические сигналы, которые значительно сокращают время тренировки, усиливая полезный эффект.

Напомним, экс-Nikita скинула все и застыла в пикантной позе на камеру.

А еще Politeka писала, что горячая экс-Nikita в майке показала, как нужно приводить тело в порядок.

Также Politeka сообщала, что экс-Nikita в прозрачной сеточке посветила пятой точкой в постели.