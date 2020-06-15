24-річна українська чемпіонка з легкої атлетики Марина Бех-Романчук нікого не залишила байдужим, показавши себе в спортивних трусах і топі

Як передає Politeka.net, спортсменка опублікувала в своєму мікроблозі в Instagram свіже фото, з гордістю продемонструвавши казковий результат виснажливих тренувань.

Втомлена, але щаслива дівчина нахилилася, обпершись руками об коліна - при цьому неможливо не помітити як напружилися її м'язи - до тремтіння заворожлива картина.

Засмагла красуня стягнула волосся гумкою, посміхалася і дивилася кудись убік, тримаючи в руці пляшку з напоєм.

"Привіт 3 тиждень тренувань 😌 Це буде весело 😆але я готова 💪🏼 можливо 🤪", - поділилася в підписі Марина.

Шанувальники легкоатлетки за півгодини поставили понад 4 000 лайків, деякі встигли навіть прокоментувати: "Відмінна картинка"; "Вау 🔥💪👍"; "Ого! Оце так тіло!"

Раніше ми повідомляли, Бех-Романчук, поки українці знемагали від спеки, заявила, що любить таку погоду - "ідеальна для тренування". Дівчина показала в "сторіз", як займається на стадіоні на килимку. Спортсменка предстала в білому крихітному топі і чорних лосинах, приголомшив спокусливими вигинами.

"Всім привіт, я знову на стадіоні на вечірньому тренуванні. Сьогодні ще спекотніше, ніж вчора, але я дуже люблю таку погодку", - повідомила на кадрах Марина.

Потім спортсменка виконала кілька вправ, вразив шанувальників потужним і гнучким тілом, а також завидною розтяжкою. Красуня написала на кадрах: "У таку погоду розтягуватися одне задоволення".

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