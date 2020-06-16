Відома модель Сьюзі Кортес показала, як проводить тренування і свою апетитну красу

На фото Сьюзі стоїть спиною до камери і показує себе без голови, роблячи акцент на п'ятій точці в коротких білих шортиках. Кортес в цей момент тримає стійку і починає робити вправи з нагинаннями, збуджуючи найсміливіші фантазії у глядачів. Тренування вийшло максимально гарячим і соковитим, а ще на ній можна побачити ідеально підтягнуту п'яту точку. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Заднє тренування стегна", - написала Кортес.

Фанати подивилися ролик майже 13 тисяч разів і написали кілька коментарів:

"Привіт красуня", "Люблю тебе, Міс Бум-Бум", "Ох, мамочка", "Чудово", "Величезний", "чудово", "Ідеальний горішок".

Раніше ми повідомляли, що бразильська модель Сьюзі Кортес підкорила формами білизна.

Розкішна Кортес наділу маленькі, майже невидимі, трусики, тонкі лямки яких вп'ялися в шкіру. Також на ніжці можна помітити маленьку підв'язку.

Повідомлялося, що 29-річна бразильська модель Сьюзі Кортес показала пікантний образ.

На цей раз бразильська модель похвалилася неймовірними вигинами в одній білизні. Позуючи на кріслі, вона спокусливо закинула руки за голову, дозволивши максимально насолодитися її шикарною фігурою.

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