Бразильская модель Сьюзи Кортес, которая является обладательницей самых красивых ягодиц в мире, предстала в соблазнительном образе

Звезда не упускает момента, чтобы показать свою главную гордость, сообщает Politeka.net. Красотка опубликовала горячее фото, уложившись на газон.

Модель предстала в одной футболке с именем футболиста Лионеля Месси, фанаткой которого она является.

Кортес немного подогнула футболку, чтобы еще больше показать свои ягодицы. Примечательно - звезда не надела белья, а кроме футболки на ней были гольфы и бутсы.

Тонкая талия, упругий живот, накаченные ножки и ягодицы - фигура красотки просто невероятная: "Упругая красота".

"Сегодня leomessi back вернулся на газоны. Другими словами: сегодня футбол ОФИЦИАЛЬНО вернулся", - написала Кортес.

За 11 часов пост собрал почти 16 тысяч лайков и много комментариев. Пользователи сети были поражены красотой модели и написали ей массу комплиментов.

Напомним, Сьюзи Кортес позировала перед зеркалом в крохотных прозрачных стрингах, демонстрируя безупречное тело. Дополняет образ красивый макияж. Свои другие внушительные формы Кортес решила прикрыть при помощи волос.

Ранее мы писали, что Сьюзи Кортес позировала без одежды, прикрывши тело только прозрачным бельем с кружевами.

Звезда раздвинула ноги, соблазнительно устроившись на кровати. Волосы модель оставила распущенными, а сама максимально выгнулась.

Напомним также, что Сьюзи Кортес развернулась пятой точкой к камере, чтобы продемонстрировать идеальные подтянутые "булочки".

Модель закрыла глаза от удовольствия и засунула соблазнительно один палец в рот, что придало кадру особой жары.

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