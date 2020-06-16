Известная модель Сьюзи Кортес показала, как проводит тренировки и свою аппетитную красоту

На фото Сьюзи стоит спиной к камере и показывает себя без головы, делая акцент на пятой точки в коротких белых шортиках. Кортес в этот момент держит штангу и начинает делать упражнения с наклонениями, возбуждая самые смелые фантазии у зрителей. Тренировка получилась максимально горячей и сочной, а еще на ней можно увидеть идеально подтянутую пятую точку. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Задняя тренировка бедра", - написала Кортес.

Фанаты посмотрели ролик почти 13 тысяч раз и написали несколько комментариев:

"Привет красавица", "Люблю тебя, Мисс Бум-Бум", "Ох, мамочка", "Прекрасно", "Огромная", "Это чудесно", "Идеальный орешек".

Ранее мы сообщали, что бразильская модель Сьюзи Кортес покорила формами в белье.

Роскошная Кортес надела маленькие, почти невидимые, трусики, тонкие лямки которых впились в кожу. Также на ножке можно заметить маленькую подвязку.

Сообщалось, что 29-летняя бразильская модель Сьюзи Кортес показала пикантный образ.

На этот раз бразильская модель похвасталась невероятными изгибами в одном белье. Позируя на кресле, она соблазнительно закинула руки за голову, позволив максимально насладится ее шикарной фигурой.

Напомним, хозяйка самых красивых ягодиц без стыда потянула за кружевные трусики ради горячего кадра

А еще Politeka.net писала, что хозяйка самых красивых ягодиц приняла соблазнительную позу в футбольной форме Месси

Также Politeka сообщала, что хозяйка самых красивых ягодиц оправдала титул, оттопырив свои богатства



