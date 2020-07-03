Чемпіон світу Девін Хейні заявив, що стане лідером дивізіону

В Instagram американець опублікував фото, де він зображений разом з іншими зірками дивізіону: Василем Ломаченком, Теофимо Лопесом, Райаном Гарсією та Джервонтой Девісом.

«Хто залишиться стояти останнім? Поставте свій будинок і все, що в ньому є, на мене», - підписав фото боксер.

Раніше ми писали, що американський боксер Теофимо Лопес зможе битися з Василем Ломаченком навіть без глядачів.

Лопес розраховує, що на поєдинок зможе з'явитися обмежене число фанатів.

«Знаю, що Боб [прим. ред. - Арум, промоутер Лопеса і Ломаченко] працює над присутністю хоча б пари тисяч глядачів. Бій такого масштабу однозначно повинен мати глядачів. Але ми тренуємося кожен день і чекаємо офіційного анонсу», — розповів Теофимо.

«Хотів би, щоб фанати були присутні на Allegiant Stadium [в Лас-Вегасі]. Хочу, щоб наш бій став першим на цьому стадіоні. Як і всі, думаю, навіть Ломаченко. Але ми готові битися з глядачами або без».

Як повідомляла Politeka, Ломаченко показав на відео підготовку до бою з Лопесом: "Це так складно".

Також Politeka писала, що перемогу Ломаченко в бою з Лопесом показали в мережі: видовищні кадри.

Нагадаємо, раніше Лопес вирішив відмовитися від бою з Ломаченко, є вагома причина: "як звичайний спаринг".