Чемпіон світу Девін Хейні заявив, що стане лідером дивізіону
В Instagram американець опублікував фото, де він зображений разом з іншими зірками дивізіону: Василем Ломаченком, Теофимо Лопесом, Райаном Гарсією та Джервонтой Девісом.
«Хто залишиться стояти останнім? Поставте свій будинок і все, що в ньому є, на мене», - підписав фото боксер.
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Раніше ми писали, що американський боксер Теофимо Лопес зможе битися з Василем Ломаченком навіть без глядачів.
Лопес розраховує, що на поєдинок зможе з'явитися обмежене число фанатів.
«Знаю, що Боб [прим. ред. - Арум, промоутер Лопеса і Ломаченко] працює над присутністю хоча б пари тисяч глядачів. Бій такого масштабу однозначно повинен мати глядачів. Але ми тренуємося кожен день і чекаємо офіційного анонсу», — розповів Теофимо.
«Хотів би, щоб фанати були присутні на Allegiant Stadium [в Лас-Вегасі]. Хочу, щоб наш бій став першим на цьому стадіоні. Як і всі, думаю, навіть Ломаченко. Але ми готові битися з глядачами або без».
Як повідомляла Politeka, Ломаченко показав на відео підготовку до бою з Лопесом: "Це так складно".
Також Politeka писала, що перемогу Ломаченко в бою з Лопесом показали в мережі: видовищні кадри.
Нагадаємо, раніше Лопес вирішив відмовитися від бою з Ломаченко, є вагома причина: "як звичайний спаринг".