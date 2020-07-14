Український боксер Макс Бурсак відповів "Чий Крим?" і чи є Росія для нього агресором

Бурсак опублікував свої відповіді на запитання в Instagram-stories.

На питання "Чий Крим?" український боксер відповів: "Кримчан".

А на питання про те, чи є Росія агресором, боксер відповідати не став, написавши: "Провокація".

Раніше ми писали, що президент Національної ліги професійного боксу України Михайло Зав'ялов назвав майбутніх чемпіонів світу з боксу.

Авторитетний експерт вважає, що молоді українські боксери в найближчі роки зможуть серйозно заявити про себе на професійному рингу.

"В першу чергу назву Дмитра Митрофанова, який мені дуже подобається. Може заявити про себе в разі переходу в професіонали Олександр Хижняк. Це ті хлопці, які здатні показати результати аж до завоювання звання чемпіона світу. Денис Берінчик набирає обертів. Правда, в легкій вазі дуже багато претендентів і вкрай важко пробратися до вершини", - заявив Михайло Зав'ялов.

Нагадаємо, Усик поплатився за погрози українцям і отримав ляпаса від чемпіона Грицая: "Не тобі вирішувати, чий Крим".

Як повідомляла Politeka, Усик вперше з'явився після скандалу з росіянами, боксера не впізнати: "Блін, Саня так постарів...".

Також Politeka писала, що Усику і Ломаченко збираються видати паспорти РФ, офіційна заява: "Ми пишаємося ними".