Украинский боксер Макс Бурсак ответил "Чей Крым?" и является ли Россия для него агрессором

Бурсак опубликовал свои ответы на вопросы в Instagram-stories.

На вопрос "Чей Крым?" украинский боксер ответил: "Крымчан".

А на вопрос о том, является ли Россия агрессором, боксер отвечать не стал, написав: "Провокация".

Ранее мы писали, что президент Национальной лиги профессионального бокса Украины Михаил Завьялов назвал будущих чемпионов мира по боксу.

Авторитетный эксперт считает, что молодые украинские боксеры в ближайшие годы смогут серьезно заявить о себе на профессиональном ринге.

"В первую очередь назову Дмитрия Митрофанова, который мне очень нравится. Может заявить о себе в случае перехода в профессионалы Александр Хижняк. Это те ребята, которые способны показать результаты вплоть до завоевания звания чемпиона мира. Денис Беринчик набирает обороты. Правда, в легком весе очень много претендентов и крайне сложно пробраться к вершине", - заявил Михаил Завьялов.

Напомним, Усик поплатился за угрозы украинцам и получил оплеуху от чемпиона Грицая: "Не тебе решать, чей Крым".

Как сообщала Politeka, Усик впервые показался после скандала с россиянами, боксера не узнать: "Блин, Саня так постарел...".

Также Politeka писала, что Усику и Ломаченко собираются выдать паспорта РФ, официальное заявление: "Мы ими гордимся".