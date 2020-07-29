Відома українська співачка Вікторія Смеюха, зірка групи "НеАнгели", показала, як підтримує тіло в тонусі

На кадрах Смеюха позує в кросівках, футболці і червоній кепці, а образ доповнила короткими шортиками. Вікторія всім сказала доброго ранку, пробігаючи повз оператора, який знімав. Зірка вирішила показати, як вона робить зарядку з ранку. Дівчина виконала кілька вправ перед камерою. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Ніщо так не зміцнює організм і не піднімає настрій як заняття спортом

Давайте виходити з тренажерних залів і займатися спортом на свіжому повітрі. На тренувальний процес позитивно впливає зміна обстановки. А красиві пейзажі і нові місця тільки підвищать мотивацію тренуватися. Чисте повітря, рослини, спів птахів", - написала Вікторія.

Фанати подивилися відео майже 7 тисяч разів і написали коментарі:

"За кадром коментатор від Бога", "Весела,мила,чорна кішечка", "У мене мама дивна якась. Говорить постійно, що я жирна і мені треба худнути . Сідаю на дієту , все чудово виходить - вона весь час мене підгодовує ... ! Чи не мордою в тарілку", "Голос за кадром додає позитиву", "Хмм, не так давно бачила ваші фото ((в якійсь там групі)) ну і все ж захоплювалися вашою фігурою. І одна дамочка (подруга чи знайома) доводила всім, що у вас точена фігура від природи, і ви ніколи не займалися спортом".

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