Давайте выходить из тренажерных залов и заниматься спортом на свежем воздухе💙. На тренировочный процесс положительно влияет смена обстановки. А красивые пейзажи и новые места только повысят мотивацию тренироваться💪😍. Чистый воздух, растения🌿🌳, пение птиц🐧🦋... У нас много парков, много красивых мест, давайте заниматься спортом! 😉 Если же заниматься на улице в одиночестве вы стесняетесь, то привлеките к этому полезному делу нескольких подруг или знакомых, которые составят вам компанию, и вы вместе сможете порадоваться полученным результатам.😍✌🏻