Известная украинская певица Виктория Смеюха, звезда группы "НеАнгелы", показала, как поддерживает тело в тонусе

На кадрах Смеюха позирует в кроссовках, футболке и красной кепке, а образ дополнила короткими шортиками. Виктория всем сказала доброе утро, пробегая мимо оператора, который ее снимал. Звезда решила показать, как она делает зарядку с утра. Девушка выполнила несколько упражнений перед камерой. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Ничто так не укрепляет организм и не поднимает настроение как занятия спорт

Давайте выходить из тренажерных залов и заниматься спортом на свежем воздухе. На тренировочный процесс положительно влияет смена обстановки. А красивые пейзажи и новые места только повысят мотивацию тренироваться. Чистый воздух, растения, пение птиц", - написала Виктория.

Фанаты посмотрели видео почти 7 тысяч раз и написали комментарии:

"За кадром комментатор от Бога", "Весёлая,милая,чёрная кошечка", "У меня мама странная какая-то. Говорит постоянно что я жирная и мне надо худеть . Сажусь на диету , все прекрасно получается - она все время меня подкармливает ... ! Чуть ли не мордой в тарелку", "Голос за кадром придает позитива", "Хмм, не так давно видела ваши фото ((в какой-то то там группе)) ну и все ж восхищались вашей фигурой. И одна дамочка (подруга или знакомая) доказывала всем, что у вас точеная фигура от природы, и вы никогда не занимались спортом".

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