Відома модель Лілі Коі, ринг-дівчинка з ММА, показала себе і розповіла про прохання
На фото Лілі позує в невеликому топі, з-під якого випирає груди красуні. Дівчина стояла перед гардеробом і показувала пишні форми на камеру. Волосся красуня залишила розпущеним, а доповнила образ яскравим макіяжем. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Ви, хлопці, просили про це. Чоловічі футболки з написом", - написала співачка.
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Фанати поставили майже 3 тисячі лайків і написали коментарі:
"Мабуть, це чудово", "Шалено красиві", "Сексуальна і прекрасна", "Я хотів би, щоб це прийшло в чорному", "Відвал голови".
Раніше ми повідомляли, що американська фітнес-модель Ана Чері вирішила порадувати шанувальників пікантними знімками з відпочинку.
Так, модель позує в крихітному білизна, демонструючи розкішні і пружні форми на камеру. Як можна помітити, з-за надзвичайно тісної білизни її принади буквально «вирвалися».
Повідомлялося, що популярна фітнес-модель Мішель Левін блиснула розкішної підкачаною фігурою в купальнику.
Дівчина красувалася в червоному спортивному купальнику, який розстібати на грудях. Мішель повернулася боком, щоб у всій красі продемонструвати свої накачані ноги і сідниці. Варто відзначити, що виглядала спортсменка на всі 100%.
Нагадаємо, господиня найкрасивіших сідниць відчинила халат, залишившись без білизни
А ще Politeka писала, що господиня найкрасивіших сідниць посвітила ідеальними формами в одному купальнику
Також Politeka повідомляла, що Ана Чері облягла свої "вишеньки" яскравою тканиною, вразивши фігурою