Відома модель Лілі Коі, ринг-дівчинка з ММА, показала себе і розповіла про прохання

На фото Лілі позує в невеликому топі, з-під якого випирає груди красуні. Дівчина стояла перед гардеробом і показувала пишні форми на камеру. Волосся красуня залишила розпущеним, а доповнила образ яскравим макіяжем. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Ви, хлопці, просили про це. Чоловічі футболки з написом", - написала співачка.

Фанати поставили майже 3 тисячі лайків і написали коментарі:

"Мабуть, це чудово", "Шалено красиві", "Сексуальна і прекрасна", "Я хотів би, щоб це прийшло в чорному", "Відвал голови".

Раніше ми повідомляли, що американська фітнес-модель Ана Чері вирішила порадувати шанувальників пікантними знімками з відпочинку.

Так, модель позує в крихітному білизна, демонструючи розкішні і пружні форми на камеру. Як можна помітити, з-за надзвичайно тісної білизни її принади буквально «вирвалися».

Повідомлялося, що популярна фітнес-модель Мішель Левін блиснула розкішної підкачаною фігурою в купальнику.

Дівчина красувалася в червоному спортивному купальнику, який розстібати на грудях. Мішель повернулася боком, щоб у всій красі продемонструвати свої накачані ноги і сідниці. Варто відзначити, що виглядала спортсменка на всі 100%.

Нагадаємо, господиня найкрасивіших сідниць відчинила халат, залишившись без білизни

А ще Politeka писала, що господиня найкрасивіших сідниць посвітила ідеальними формами в одному купальнику

Також Politeka повідомляла, що Ана Чері облягла свої "вишеньки" яскравою тканиною, вразивши фігурою



