Известная ринг-девочка Лили Кои показала себя, порадовав фанатов

Красотка в этот раз стояла у стены и демонстрировала свою фигуру. Лили была в лосинах и черных кроссовках, а также можно увидеть белые носки. Девушка улыбалась на камеру и не стеснялась показать свое подкачанное тело. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:

"Это такая милая Лили, хотелось бы", "О, дааааа", "Отличная работа", "Сводит с ума".

Ранее мы сообщали, что 34-летняя украинская певица Виктория Смеюха, солистка группы "НеАнгелы", взбудоражила спортивным талантом.

красотка опубликовала свежие кадры в своем микроблоге в Инстаграм, на которых предстала в коротких джинсовых шортиках, белой футболке с оригинальным принтом и такого же цвета бейсболке.

Сообщалось, что известная фитнес-модель Екатерина Усманова показала себя и похвасталась отдыхом.

На фото Усманова позирует в маленьком купальнике на веревочках, сидя на деревянных досках. Красотка задрала одну ногу, засветив свой пикантный загар в самых интересных местах. Как можно заметить, Екатерина накрутила волосы, чтобы прическа была пышной.

Напомним, влажная фитнес-тренер Усманова в крохотном купальнике показала самое сочное

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