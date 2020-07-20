23-летняя американская фитнес-модель Соммер Рэй сверкнула роскошными формами в пикантном костюме

Как передает Politeka.net, красотка опубликовала у себя в Инстаграм несколько сторис, в которых хвасталась новым нарядом. Девушка была одета в миниатюрный топ, который едва прикрыл ее пышную грудь. Также на модели была одета клетчатая юбка. В целом ее образ напоминал соблазнительную школьницу.

Соммер Рэй решила подразнить своих поклонников. Она присела, задрав юбку и выбрав идеальный ракурс для того, чтобы засветить свои подкачанные ягодицы. Как известно, Рэй активно занимается спортом, благодаря чему у нее отличная «пятая точка». Поклонники не смогли прокомментировать фото, так как в сторис нет такой возможности.

Ранее мы писали, что Соммер Рэй поделилась видео, на котором предстала в миниатюрных спортивных шортиках и узком топе. Девушка показывала тренировку, но внимание поклонников было обращено на ее аппетитную фигуру. Рельефные ножки модели буквально свели с ума ее преданных фанатов.

Кроме этого, не так давно фитнес-модель похвасталась снимком с фотосессии на природе. Красотка сидела возле пианино, которое, вероятно, специально вывезли в лес для съемки. Девушка облокотилась на инструмент и смотрела в кадр смелым взглядом.

Напомним, что Соммер Рэй поиграла своими сладостями на камеру в образе куклы Барби: "Вот это красоточка".

Как сообщала Politeka, фитнес-модель Соммер Рей в разных позах блеснула прелестями без белья: другой такой не найти.

Также Politeka писала, что Соммер Рей засветила упругости в соблазнительном наряде: формы впечатляют.