Американська фітнес-модель Соммер Рей блиснула ідеальним тілом в коротких джинсових шортах і маєчці

Як передає Politeka.net, красуня вибралася відпочивати на природу, на час забувши про тренування. У сторіс у себе в Instagram вона поділилася з шанувальниками кадрами із відпочинку. Дівчина позувала на квадроциклі, посеред гірської річки і просто на природі. Виглядала при цьому фітнес-модель вражаюче. Її форми вражають – накачані ноги, пружна «п'ята точка» і красиві груди.

Раніше ми писали, що розкішна Соммер Рей поділилася жарким кадром з фотосесії. Дівчина зав'язала хусточку на грудях, а на стегнах - чорну тканину. Красуня позувала біля піаніно, яке для зйомки встановили десь на природі, серед зелених рослин. Особливого шарму фото додало розпущене волосся спортсменки. Варто зазначити, що у моделі неймовірно красиве натуральне волосся.

Крім цього, нещодавно Соммер Рей поділилася з фанатами фото в літньому яскравому спортивному костюмі. Вона обтягла свої пишні форми велосипедками, а груди втиснула в мініатюрний топ. Дівчина позувала на фоні зелені, закривши очі від задоволення і широко посміхаючись. Виглядала модель на фото дуже щасливою.

Відомо, що Рей 23 роки. Незважаючи на такий юний вік вона вже дуже відома й успішна у спортивних колах.

Нагадаємо, що Соммер Рей скинула білизну і влаштувала генеральне прибирання: "Сьогодні жарко".

Раніше Politeka писала, що фітнес-модель Соммер Рей занадто захопилася тренуванням, відео.

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