Американская фитнес-модель Соммер Рей сверкнула идеальным телом в коротких джинсовых шортах и маечке

Как передает Politeka.net, красотка выбралась отдыхать на природу, на время забыв про тренировки. В сторис у себя в Инстаграм она делилась с поклонниками кадрами с отдыха. Девушка позировала на квадроцикле, посреди горной реки и просто на природе. Выглядела при этом фитнес-модель впечатляюще. Ее формы впечатляют – накачанные ноги, упругая «пятая точка» и красивая грудь.

Ранее мы писали, что роскошная Соммер Рей поделилась жарким кадром с фотосессии. Девушка завязала платочек на груди, а на бедрах - черную ткань. Красотка позировала возле пианино, которое для съемки установили где-то на природе, среди зеленых растений. Особого шарма фото добавили распущенные волосы спортсменки. Стоит отметить, что у модели невероятно красивые натуральные волосы.

Кроме этого, недавно Соммер Рэй поделилась с фанатами фото в летнем цветастом спортивном костюме. Она обтянула свои пышные формы велосипедками, а грудь втиснула в миниатюрный топ. Девушка позировала на фоне зелени, закрыв глаза от удовольствия и широко улыбаясь. Выглядела модель на фото очень счастливой.

Известно, что Рэй 23 года. Несмотря на столь юный возраст она уже очень известна и успешна в спортивных кругах.

Напомним, что Соммер Рэй сбросила белье и устроила генеральную уборку: "Сегодня жарко".

Ранее Politeka писала, что фитнес-модель Соммер Рей слишком увлеклась тренировкой, видео.

Также Politeka сообщала, что упругая Соммер Рэй поиграла своими сладостями на камеру в образе куклы Барби: "Вот это красоточка".