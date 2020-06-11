Молода американська фітнес-модель Соммер Рей подражнила шанувальників відвертими знімками на межі

Як передає Politeka.net, серію фотографій зірка Інстаграма опублікувала у себе в мережі. Красуня вирішила прибратися вдома і помити вікна. Але для прибирання модель обрала вельми пікантний наряд. Вона одягла зелену сорочку на голе тіло і короткі шортики. Дівчина мила вікна і спокусливо дивилася в кадр. На деяких фото сорочка розкривалася настільки, що шанувальники змогли розгледіти груди моделі. Таким чином Соммер Рей дала практичну пораду всім дівчатам стосовно того, як потрібно виглядати під час прибирання.

«Дайте мені знати, якщо хто-небудь з вас захоче дізнатися мої тарифи на прибирання», - пожартувала зірка.

За день пост красуні зібрав понад 640 тисяч лайків. В коментарях юній моделі залишили масу компліментів.

«Ти мила», «Королева», «Сьогодні так спекотно, що мені довелося роздягнутися», «Ви красивіше, ніж квіти», «Ти можеш прибирати мій будинок влітку», «Як зірка», «Прибери мою кімнату, будь ласка», «Нічого собі», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Соммер Рей похвалилася ідеальними формами під час фотосесії в розкішному будинку. Дівчина була одягнена в топ-корсет і білосніжну білизну.

Нагадаємо, що фігуриста Соммер Рей побешкетувала на підлозі в самих жарких позах: "найкрасивіша бунтарка".

Як повідомляла Politeka, молода фітнес-модель Соммер Рей вразила неймовірною фігурою: "Втерла носа Ані Чері і Демі Роуз".

Також Politeka писала, що Соммер Рей перевершила апетитних красунь в одній білизні: "Спокушає до упаду".