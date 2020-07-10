Зірка вирішила згадати важливий момент життя

Молода 23-річна американська фітнес-модель Соммер Рей показала, як їй вдалося досягти ідеальних форм

Зірка опублікувала відео тренувань у своєму Instagram, передає Politeka.net. (Щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки)

Модель з'явилася в топі, що обтягнув її красиві груди, а також в міні-шортиках. Останні були настільки коротенькі, що навіть трохи підстрибнули, і оголили сідниці.

На кадрах модель стрибала в сповільненій зйомці, завдяки чому було видно як труситься її накачана п'ята точка.

Також Соммер бігала на місці, блиснувши рельєфними ніжками. Модель віджималася від підлоги й показувала інші вправи.

"Ми можемо витратити хвилинку, щоб згадати одне з моїх перших вірусних відео? .. «Не можу повірити, що минуло 5 років». Мені було 19 років, час летить", - підписала кадри знаменитість.

За 13 годин пост зібрав майже чотири мільйони переглядів і коментарів.

Користувачі мережі зізналися, що пам'ятають це відео, адже на ньому Рей просто ідеальна.

Зазначимо, Соммер Рей активно займається спортом на свіжому повітрі. За короткий термін на дівчину підписалися майже 25 мільйонів фанатів.

Нагадаємо, Соммер Рей любить дивувати яскравими кадрами з фотосесій. Дівчина приміряла на себе яскраво-рожевий купальник і підкорила ніжною посмішкою.

Раніше повідомлялося, що Соммер Рей позувала на вулиці біля піаніно, ледь не засвітивши найінтимніше.

Модель зав'язала хусточку на грудях, а на стегнах - чорну тканину. Завдяки відвертому поряд виділилася груди моделі, а також засвітилася тонка талія і пружний живіт.

Нагадаємо, що фігуриста Соммер Рей побешкетувала на підлозі в самих жарких позах: "найкрасивіша бунтарка".

Як повідомляла Politeka, молода фітнес-модель Соммер Рей вразила неймовірною фігурою: "Втерла носа Не Чері і Демі Роуз".

Також Politeka писала, що Соммер Рей перевершила апетитних красунь в одній білизні: "Спокушає до упаду".