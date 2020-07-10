Молодая 23-летняя американская фитнес-модель Соммер Рей показала, как ей удалось достичь идеальных форм

Звезда опубликовала видео тренировок в своем Инстаграм, передает Politeka.net. (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы)

Модель предстала в топе, обтянувшем ее красивую грудь, а также в мини-шортиках. Последние были настолько коротенькие, что даже немного подпрыгнули, и оголили ягодицы.

На кадрах модель прыгала в замедленной съемке, благодаря чему было видно как трусится ее накаченная пятая точка.

Также Соммер бегала на месте, сверкнув рельефными ножками. Модель отжималась от пола и показывала другие упражнения.

"Можем ли мы потратить минутку, чтобы вспомнить одно из моих первых вирусных видео? .. «Не могу поверить, что прошло 5 лет». Мне было 19 лет, время летит", - подписала кадры знаменитость.

За 13 часов пост собрал почти четыре миллиона просмотров и много комментариев.

Пользователи сети признались, что помнят это видео, ведь на нем Рей просто идеальная.

Отметим, Соммер Рей активно занимается спортом на свежем воздухе. За короткий срок на девушку подписались почти 25 миллионов фанатов.

Напомним, Соммер Рей любит удивлять яркими кадрами из фотосессий. Девушка примерила на себя ярко-розовый купальник и покорила нежной улыбкой.

Ранее сообщалось, что Соммер Рей позировала на улице возле пианино, едва не засветив самое интимное.

Модель завязала платочек на груди, а на бедрах - черную ткань. Благодаря откровенному наряду выделилась грудь модели, а также засветилась тонкая талия и упругий живот.

Напомним, что фигуристая Соммер Рэй пошалила на полу в самых жарких позах: "Самая красивая бунтарка".

Как сообщала Politeka, молодая фитнес-модель Соммер Рэй впечатлила невероятной фигурой: "Утерла нос Ане Чери и Деми Роуз".

Также Politeka писала, что Соммер Рэй превзошла аппетитных красоток в одном белье: "Соблазняет до упада".