Молода 23-річна американська фітнес-модель Соммер Рей постала в топіку на голе тіло
Красуня нерідко епатує своїх підписників жаркими фото в Instagram, передає Politeka.net. На одних з недавніх знімків красуня з'явилася в бузковому костюмі, який виділив всі досконалості фігури.
Маленький тонкий топік, надітий на голе тіло дав трохи розглянути інтимні місця.
Також не можна відірватися від тонкої талії і досконалого преса моделі.
Красуня всіляко вигиналася, щоб продемонструвати найапетитніші місця. Зокрема, зірка встала до камери напівбоком, щоб показати пружні сідниці.
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Модель розпустила довге хвилясте волосся і закинула його на одну сторону, блиснувши колечком у вусі. Вид Соммер був дуже гарячим і спортивним.
В пості красуня оголосила про те, що створила свою лінію одягу різних кольорів.
За 10 годин пост зібрав понад 700 тисяч лайків та багато коментарів.
Користувачі мережі підтримали зірку і зробили багато компліментів її зовнішності.
Нагадаємо, Соммер Рей вибралася відпочивати на природу, на час забувши про тренування. У сторіс у себе в Instagram вона поділилася з шанувальниками кадрами із відпочинку.
Дівчина позувала на квадроциклі, посеред гірської річки і просто на природі. Виглядала при цьому фітнес-модель вражаюче. Її форми заворожують – накачані ноги, пружна «п'ята точка» і красиві груди.
Раніше повідомлялося, що Соммер Рей постала в топі, що обтягнув її красиві груди, а також в міні-шортиках. Останні були настільки коротенькі, що навіть трохи підстрибнули, і оголили сідниці.
Нагадаємо, що Соммер Рей скинула білизна і влаштувала генеральне прибирання: "Сьогодні жарко".
Раніше Politeka писала, що фитнес-модель Соммер Рей занадто захопилася тренуванням, відео.
Також Politeka повідомляла, що пружна Соммер Рей пограла своїми солодощами на камеру в образі ляльки Барбі: "Ось це красунечка ".