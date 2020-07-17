Молода 23-річна американська фітнес-модель Соммер Рей постала в топіку на голе тіло

Красуня нерідко епатує своїх підписників жаркими фото в Instagram, передає Politeka.net. На одних з недавніх знімків красуня з'явилася в бузковому костюмі, який виділив всі досконалості фігури.

Маленький тонкий топік, надітий на голе тіло дав трохи розглянути інтимні місця.

Також не можна відірватися від тонкої талії і досконалого преса моделі.

Красуня всіляко вигиналася, щоб продемонструвати найапетитніші місця. Зокрема, зірка встала до камери напівбоком, щоб показати пружні сідниці.

Модель розпустила довге хвилясте волосся і закинула його на одну сторону, блиснувши колечком у вусі. Вид Соммер був дуже гарячим і спортивним.

В пості красуня оголосила про те, що створила свою лінію одягу різних кольорів.

За 10 годин пост зібрав понад 700 тисяч лайків та багато коментарів.

Користувачі мережі підтримали зірку і зробили багато компліментів її зовнішності.

Нагадаємо, Соммер Рей вибралася відпочивати на природу, на час забувши про тренування. У сторіс у себе в Instagram вона поділилася з шанувальниками кадрами із відпочинку.

Дівчина позувала на квадроциклі, посеред гірської річки і просто на природі. Виглядала при цьому фітнес-модель вражаюче. Її форми заворожують – накачані ноги, пружна «п'ята точка» і красиві груди.

Раніше повідомлялося, що Соммер Рей постала в топі, що обтягнув її красиві груди, а також в міні-шортиках. Останні були настільки коротенькі, що навіть трохи підстрибнули, і оголили сідниці.

Нагадаємо, що Соммер Рей скинула білизна і влаштувала генеральне прибирання: "Сьогодні жарко".

Раніше Politeka писала, що фитнес-модель Соммер Рей занадто захопилася тренуванням, відео.

Також Politeka повідомляла, що пружна Соммер Рей пограла своїми солодощами на камеру в образі ляльки Барбі: "Ось це красунечка ".