Молодая 23-летняя американская фитнес-модель Соммер Рей предстала в топике на голое тело

Красотка нередко эпатирует своих подписчиков жаркими фото в Инстаграм, передает Politeka.net. На одних из недавних снимков красотка предстала в сиреневом костюме, который выделил все совершенства фигуры.

Маленький тонкий топик, надетый на голое тело дал немного рассмотреть самые интимные места.

Также нельзя оторваться от тонкой талии и совершенного пресса модели.

Красотка всячески изгибалась, чтобы продемонстрировать самые аппетитные места. В частности, звезда встала к камере полубоком, чтобы показать упругие ягодицы.

Модель распустила длинные волнистые волосы и закинула их на одну сторону, сверкнув колечком в ухе. Вид Соммер был очень горячим и спортивным.

В посте красотка объявила о том, что создала свою линию одежды разных цветов.

За 10 часов пост собрал более 700 тысяч лайков и много комментариев.

Пользователи сети поддержали звезду и сделали много комплиментов ее внешности.

Напомним, Соммер Рей выбралась отдыхать на природу, на время забыв про тренировки. В сторис у себя в Инстаграм она делилась с поклонниками кадрами с отдыха.

Девушка позировала на квадроцикле, посреди горной реки и просто на природе. Выглядела при этом фитнес-модель впечатляюще. Ее формы завораживают – накачанные ноги, упругая «пятая точка» и красивая грудь.

Ранее сообщалось, что Соммер Рей предстала в топе, обтянувшем ее красивую грудь, а также в мини-шортиках. Последние были настолько коротенькие, что даже немного подпрыгнули, и оголили ягодицы.

Напомним, что Соммер Рэй сбросила белье и устроила генеральную уборку: "Сегодня жарко".

Ранее Politeka писала, что фитнес-модель Соммер Рей слишком увлеклась тренировкой, видео.

Также Politeka сообщала, что упругая Соммер Рэй поиграла своими сладостями на камеру в образе куклы Барби: "Вот это красоточка".