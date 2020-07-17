Молодая 23-летняя американская фитнес-модель Соммер Рей предстала в топике на голое тело
Красотка нередко эпатирует своих подписчиков жаркими фото в Инстаграм, передает Politeka.net. На одних из недавних снимков красотка предстала в сиреневом костюме, который выделил все совершенства фигуры.
Маленький тонкий топик, надетый на голое тело дал немного рассмотреть самые интимные места.
Также нельзя оторваться от тонкой талии и совершенного пресса модели.
Красотка всячески изгибалась, чтобы продемонстрировать самые аппетитные места. В частности, звезда встала к камере полубоком, чтобы показать упругие ягодицы.
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Модель распустила длинные волнистые волосы и закинула их на одну сторону, сверкнув колечком в ухе. Вид Соммер был очень горячим и спортивным.
В посте красотка объявила о том, что создала свою линию одежды разных цветов.
За 10 часов пост собрал более 700 тысяч лайков и много комментариев.
Пользователи сети поддержали звезду и сделали много комплиментов ее внешности.
Напомним, Соммер Рей выбралась отдыхать на природу, на время забыв про тренировки. В сторис у себя в Инстаграм она делилась с поклонниками кадрами с отдыха.
Девушка позировала на квадроцикле, посреди горной реки и просто на природе. Выглядела при этом фитнес-модель впечатляюще. Ее формы завораживают – накачанные ноги, упругая «пятая точка» и красивая грудь.
Ранее сообщалось, что Соммер Рей предстала в топе, обтянувшем ее красивую грудь, а также в мини-шортиках. Последние были настолько коротенькие, что даже немного подпрыгнули, и оголили ягодицы.
Напомним, что Соммер Рэй сбросила белье и устроила генеральную уборку: "Сегодня жарко".
Ранее Politeka писала, что фитнес-модель Соммер Рей слишком увлеклась тренировкой, видео.
Также Politeka сообщала, что упругая Соммер Рэй поиграла своими сладостями на камеру в образе куклы Барби: "Вот это красоточка".