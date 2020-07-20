Известная фитнес-тренер Екатерина Усманова показала себя в необычном образе
На фото красотка позирует в купальнике, стоя возле бассейна на фоне экзотической растительности. Усманова развернулась в профиль к фотографу и демонстрировала свою фигуру. Голову Екатерина развернула к объективу камеры и соблазнительно смотрела. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
Фанаты ничего не смогли написать в комментариях, но так и хочется сказать: "Глаз не оторвать".
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Ранее мы сообщали, что известная фитнес-тренер Екатерина Усманова рассказала, как получить стройное и прекрасное тело.
Екатерина Усманова рассказала, что пропорции человеческого тела зависят от трех показателей: строения скелета, мышечного развития и распределения жира. Так у кого-то от природы широкие бедра или мускулистые плечи, а у кого-то узкая грудь и пухлый живот.
Сообщалось, что фитнес-тренер Екатерина Усманова, которая прославилась подкаченной фигурой, поделилась секретом красоты.
На снимках Екатерина Усманова позирует за столиком в отеле, нарядившись в короткий летний сарафан. Судя по всему, на ней нет нижнего белья. Кроме того, красотка без стыда приподняла подол, обнажив стройные ножки.
Напомним, влажная фитнес-тренер Усманова эффектно задрала ножку в мини-бикини
Также Politeka писала, что фитнес-тренер Усманова показала, как ее роскошное тело изменилось за 7 лет
А еще Politeka сообщала, что фитнес-тренер Усманова показала роскошное тело в микро купальнике, видно все