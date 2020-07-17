Известная фитнес-модель Екатерина Усманова показала себя и похвасталась отдыхом

На фото Усманова позирует в маленьком купальнике на веревочках, сидя на деревянных досках. Красотка задрала одну ногу, засветив свой пикантный загар в самых интересных местах. Как можно заметить, Екатерина накрутила волосы, чтобы прическа была пышной. Обычно девушка носит прямые волосы, но это можно и не заметить, так как трудно оторвать взгляд от соблазнительной фигуры звезды. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили почти 200 тысяч лайков и написали комментарии:

"Очень идёт!", "Какая красивая и романтичная", "Боже ... прекрасная", "Какая красивая, Вам очень идёт кудряшки", "Даже не узнала сразу, вам идёт", "Красота Вы, Катя, Снаружи и внутри", "Так круто добиваться целей и желаний, не смотря на чужое мнение", "Какая ты потрясающая. Фигура просто. А я уже на 18 кг похудела, надеюсь скоро тоже смогу похвастаться фигурой".

Ранее мы сообщали, что известная фитнес-тренер Екатерина Усманова показала, как выглядела 7 лет назад.

На фото Усманова позирует в синем купальнике со стразиками, а на груди можно у нее увидеть медаль. Екатерина была очень загоревшей и улыбалась на камеру, оставив волосы распущенными.

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