Известная фитнес-тренер Екатерина Усманова рассказала, как получить стройное и прекрасное тело

Она поделилась секретом спортивной красоты на своей странице в Instagram, передает Politeka.net.

Екатерина Усманова рассказала, что пропорции человеческого тела зависят от трех показателей: строения скелета, мышечного развития и распределения жира. Так у кого-то от природы широкие бедра или мускулистые плечи, а у кого-то узкая грудь и пухлый живот.

"Скелет не поменять. Но Отличная новость, что мы можем влиять на 2 и 3 пункт. Наращивать мышечную массу и сжигать лишний жир! Меняя пропорции в сторону песочных часов", - пишет тренер. - "Если есть жир только на боках/внизу живота, то сжечь его локально невозможно, только продолжая «худеть»".

По словам Екатерины Усмановой, наращивая мышечную ткань, можно не сидеть на голодной диете и при этом получить идеальную внешность:

"Чтобы не превратиться в скелета и не скатиться совсем на голодовку, нам и нужны мышцы!! Они позволяют есть и сжигать жир, потому что «перерабатывают» съеденные калории! И плюс добавляют телу округлости в нужных местах".

Вдобавок, фитнес-тренер показала результат своих тренировок. На опубликованном фото девушка позирует в крохотном розовом купальнике, который только подчеркивает ее стройную фигуру. Усманова стала к камере полуоборотом, показав свои упругие бедра и соблазнительную пятую точку.

Ранее Екатерина Усманова показала, как как выглядела 7 лет назад. Тренер выложила свое фото в синем купальнике со стразами, на которой выглядит очень загоревшей.

Напомним, фитнес-тренер Усманова еле прикрыла пикантные места в бикини из веревочек.

А еще Politeka писала, что фитнес-тренер Усманова спустила майку и показала то, что обычно прячет.

Также Politeka сообщала, что обнаженная фитнес-тренер Усманова взбудоражила смелым кадром в постели с мужем.