Популярная российская фитнес-тренер Екатерина Усманова показала роскошную фигуру во всей красе

Как передает Politeka.net, фото звезда сети опубликовала на своей странице в Инстаграм. Красотка выбрала весьма откровенный купальник, в котором было видно ее пышную грудь, плоский животик и аппетитные бедра. Стоит отметить, что трусики в виде небольшого лоскутка ткани едва прикрывали интимное место Усмановой.

Под постом красотка решила рассказать о том, почему люди часто срываются во время диет.

«ЖОР (Повышенный аппетит) психосоматически - это нехватка энергии. Это желание организма восполнить энергоресурс самым доступным способом. А куда же эта энергия делась и как ее вернуть? Недосып, стресс на работе, опустошающие отношения, незаконченные дела, подавленные желания, самообман и самобичевание и многое-многое другое пожирает у нас энергию», - объяснила тренер.

По словам Усмановой, есть масса причин, которые тянут человека назад и не дают ему похудеть. За два часа пост собрал почти 55 тысяч лайков. В комментариях спортсменке оставили массу комплиментов.

«Бомбические фото», «Красивая и мудрая в одном флаконе, редкость но есть», «Господи, как я Вами восхищаюсь», «Ну какая шикарная», «Екатерина! Вы прекрасна. Счастья и благополучия всей семье», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Усманова показала накаченные ягодицы во время приседаний: "Идеальное тело".

Как сообщала Politeka, Усманова в экстремальном мини померилась красотой с дочерью: "Снимайте это безобразие".

Также Politeka писала, что Усманова без белья показала, как очаровывает мужчин: "Это страйк, детка".