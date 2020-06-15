Популярна фітнес-тренер Катерина Усманова, яка відома завдяки підкачаній фігурі, опублікувала фото з дочкою

Відома красуня поділилася знімком у своєму Instagram, передає Politeka.net. Усманова постала в спокусливо короткому платті на тонких бретелях.

Зірка виставила вперед стрункі ніжки. Груди тренера ледь не випадали із глибокого декольте. На шиї блищав кулончик.

Зірка тримала свою дитину на руках і яскраво посміхалася. Фітнес-гуру здивувала образом, надівши перуку з червоними пасмами на дитину, а потім на себе.

При цьому дівчинка виглядала, як справжня лялечка.

"Кому з нас пасує більше парик?😂 з днем блогера, друзяки😘😘не забувайте про ❤️ завтра почну перекладати ₽₽", - підписала фото зірка.

За 40 хвилин пост зібрав понад 30 тисяч лайків та багато коментарів.

"Поліна в перуці як іграшкова :))))", "Я думала лялька на руках😀", "З днем блогера Катерина! Ви прекрасні🔥💖", "*Глибоке зітхання* Весь час це була перука. Перука, карл", "Мама і донька красуні, вам обом дуже пасує 🤩🤩🤩", "Малятко як лялечка😍😍😍😍😍😍", "Поліна і без всяких аксесуарів прекрасне,а вам краще блондинкою,тому знімайте це неподобство))))", "Пирожочку ☺️", "Яка Поліна ,у вас класна прям хочеться потискати 😘😘😘❤️❤️❤️", "Бозееее😍 яка лапатусична😍", "Однозначно маленькому ангелочку❤️", "Однозначно Поліні перука личить набагато більше🤗😍🥰😅", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Катерина Усманова постала в білому топі і міні-шортах. Красуня показала, як можна прибрати "галіфе" на стегнах при накачуванні сідниць.

Усманова після присідання, витягувала ніжку в бік.

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