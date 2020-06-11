Популярна російська фітнес-тренер Катерина Усманова показала свої найкрасивіші образи

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram Усманова запустила рубрику відповідей на запитання шанувальників. Відповідаючи на різноманітні запитання, вона супроводжувала їх своїми найкрасивішими архівними фото.

Так, на одному з фото вона постала в червоному купальнику, а зверху накинула білу сорочку. На фото видно розкішну фігуру зірки фітнесу. Особливо вражає промальований прес.

На другому фото Усманова стоїть в коротких шортиках. Як відомо, п'ята точка – це коронна частина тіла зірки. Її тренування сідниць і ніг використовують дівчата у всій Східній Європі.

Третє фото виявилося найбільш спокусливим. Усманова постала в коротких шортиках з заниженою талією. В очі кидаються її стрункі ніжки. Її запитали, чи допоможе біг вранці швидше скинути вагу. Усманова відповіла, що біг всього лише допомагає спалити зайві калорії. І, звичайно, якщо бігати вранці і при цьому не їсти зайвого, то схуднення буде рухатися швидше.

Раніше ми писали, що Катерина Усманова поділилася фото, на якому вона постала в одних трусиках. На знімку можна чудово розгледіти її прокачані ноги і плоский животик. В руках вона тримала масу купальників, натякаючи, що готова до літа.

Нагадаємо, що фітнес-тренер Усманова відтопирила ідеальні сідниці в екстра-міні: карколомний ракурс.

Як повідомляла Politeka, Усманова показала накачані сідниці під час присідань: "Ідеальне тіло".

Також Politeka писала, що Усманова в одних трусиках подражнила солодкими місцями: «Ось це форма».