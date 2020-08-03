Известная модель Лили Кои, ринг-девочка из ММА, показала себя и рассказала о просьбе

На фото Лили позирует в небольшом топе, из-под которого выпирает грудь красавицы. Девушка стояла перед гардеробом и показывала пышные формы на камеру. Волосы красотка оставила распущенными, а образ дополнила ярким макияжем. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Вы, ребята, просили об этом. Мужские футболки с надписью", - написала красотка.

Фанаты поставили почти 3 тысячи лайков и написали комментарии:

"Пожалуй, это прекрасно", "Безумно красивая", "Сексуальная и прекрасная", "Я хотел бы, чтобы это пришло в черном", "Отвал башки".

Ранее мы сообщали, что американская фитнес-модель Ана Чери решила побаловать поклонников пикантными снимками с отдыха.

Так, модель позирует в крохотном белье, демонстрируя роскошные и упругие формы на камеру. Как можно заметить, из-за чрезвычайно тесного белья ее прелести буквально «вырвались».

Сообщалось, что популярная фитнес-модель Мишель Левин сверкнула роскошной подкачанной фигурой в купальнике.

Девушка красовалась в красном спортивном купальнике, который расстегивался на груди. Мишель повернулась боком, чтобы во всей красе продемонстрировать свои накачанные ноги и ягодицы. Стоит отметить, что выглядела спортсменка на все 100%.

Напомним, хозяйка самых красивых ягодиц распахнула халат, оставшись без белья

А еще Politeka писала, что хозяйка самых красивых ягодиц посветила идеальными формами в одном купальнике

Также Politeka сообщала, что Ана Чери обтянула свои "вишенки" яркой тканью, поразив фигурой



