Молода фітнес-модель Мішель Левін показала кращі вправи під час свого останнього тренування

Модель любить розповідати про те, як правильно тренуватися, ділиться секретами схуднення і з радістю демонструє ідеальні форми в бікіні. При цьому Мішель також завжди розповідає про те, як треба робити ту чи іншу вправу і показує наочно. Цей раз не став винятком.

"Грубо, грубо і не така гламурна ☺ ️ я просто треную ноги і сідниці, без студійного світла і повторних дублів ... Важкі базові вправи для збільшення обсягу. Але перш ніж ми почнемо, зверніть увагу:

☑️ Пояс, який я ношу, не має вирішального значення, але це фантастичний інструмент для носіння при виконанні важких вправ для ніг і сідниць. В інші дні тренувань, коли ви націлені, наприклад, на поперек або прес, Я не рекомендую носити пояс. Будьте розумні і не лінуйтеся.

☑️Рукавички, які я використовую, щоб не втратити силу в ваших руках і не зіпсувати тренування. І мені не потрібні великі передпліччя. Наведені нижче повторення призначені для використання з важкими вагами. Їх можна скорегувати, використовуючи менші ваги, але з великою кількістю повторень.

Виконуйте по 4 або 5 підходів кожної вправи:

1️ ⃣ 12 повторень (Тяга на прямих ногах)

2️ ⃣ 15 повторень (Доброго ранку)

3️ ⃣ 13 повторень в кожну сторону (бічні випади)

4️ ⃣ 12 повторень (Тяга)

5️ ⃣ 15 повторень (звичайні присідання)

Що ви, напевно, не знали: це для всіх! 😘 ",- розповіла Мішель, тут же отримавши сотні різних відгуків.

Зазначимо, сама Мішель Левін народилася і виросла у Венесуелі. Її батьки розлучилися і Мішель з мамою жили дуже бідно. У підлітковому віці Мішель важила всього 40 кілограм, чим дивувала однолітків. Пізніше вона почала працювати моделлю і в якийсь момент набрала багато зайвої ваги. Їй довелося ходити в спортзал щоб залишатися у формі, в цей момент дівчина і зрозуміла, чим хотіла б займатися. Після схуднення зірці вдалося потрапити на обкладинку венесуельського Плейбоя.

Перебравшись в Майамі, вона почала влаштовувати кар'єру, пов'язану зі спортом. Тепер Мішель є однією з найвідоміших дівчат в Інстаграме. На її профіль підписано неймовірну кількість шанувальників, що перевищує 13, 6 мільйонів чоловік.

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