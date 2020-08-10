Молода фітнес-модель Мішель Левін показала кращі вправи під час свого останнього тренування 

Модель любить розповідати про те, як правильно тренуватися, ділиться секретами схуднення і з радістю демонструє ідеальні форми в бікіні. При цьому Мішель також завжди розповідає про те, як треба робити ту чи іншу вправу і показує наочно. Цей раз не став винятком. 

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It’s just me training legs and glutes, without studio lights or re-takes... 5️⃣heavy basic exercises for adding volume: But before we start, please note: ☑️The waist belt from @one0one_101 (size M) that I am wearing is not crucial, but a fantastic tool to wear when doing heavy leg and glute exercises. This is to avoid injury in the lower back and be able to really train hard the muscle groups we are targeting. It is extremely ANTI-MOTIVATING to be training legs super hard, but then having lower back pain for weeks. It’s... normal. And it sucks. Other workout days, when you are targeting for example, lower back or abs, I can NOT recommend wearing waist belt. Be smart and not lazy. ☑️The “Super Grip” gloves I use to not run out of strengt in you hands and ruin the workout. And I have no need for big forearms. The repetitions mentioned here below is if if you use heavy weights. They can be adjusted by using lower weights, but with more repetitions. Do 4 or 5 sets of every exercise: 1️⃣12 repetitions (Straight leg dead lifts) 2️⃣15 repetitions (Good Mornings) 3️⃣13 repetitions per side (Side lunges) 4️⃣12 repetitions (Dead lifts) 5️⃣15 repetitions (Normal Squats) What you probably didn't know: -When you train with me on the app Fitplan, YOU adjust the weight yourself after how strong YOU are, if you consider yourself as a beginner... or a professional. In the app, you always keep saved what weight you used, so you can either use the same, or step it up a level for next time. It's for everyone!😘 So let's train together, you and me... on YOUR conditions (link in bio)

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"Грубо, грубо і не така гламурна ☺ ️ я просто треную ноги і сідниці, без студійного світла і повторних дублів ... Важкі базові вправи для збільшення обсягу. Але перш ніж ми почнемо, зверніть увагу:

☑️ Пояс, який я ношу, не має вирішального значення, але це фантастичний інструмент для носіння при виконанні важких вправ для ніг і сідниць. В інші дні тренувань, коли ви націлені, наприклад, на поперек або прес, Я не рекомендую носити пояс. Будьте розумні і не лінуйтеся.

☑️Рукавички, які я використовую, щоб не втратити силу в ваших руках і не зіпсувати тренування. І мені не потрібні великі передпліччя. Наведені нижче повторення призначені для використання з важкими вагами. Їх можна скорегувати, використовуючи менші ваги, але з великою кількістю повторень.

Виконуйте по 4 або 5 підходів кожної вправи:

1️ ⃣ 12 повторень (Тяга на прямих ногах)

2️ ⃣ 15 повторень (Доброго ранку)

3️ ⃣ 13 повторень в кожну сторону (бічні випади)

4️ ⃣ 12 повторень (Тяга)

5️ ⃣ 15 повторень (звичайні присідання)

Що ви, напевно, не знали: це для всіх! 😘 ",- розповіла Мішель, тут же отримавши сотні різних відгуків.

Зазначимо, сама Мішель Левін народилася і виросла у Венесуелі. Її батьки розлучилися і Мішель з мамою жили дуже бідно. У підлітковому віці Мішель важила всього 40 кілограм, чим дивувала однолітків. Пізніше вона почала працювати моделлю і в якийсь момент набрала багато зайвої ваги. Їй довелося ходити в спортзал щоб залишатися у формі, в цей момент дівчина і зрозуміла, чим хотіла б займатися. Після схуднення зірці вдалося потрапити на обкладинку венесуельського Плейбоя.

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Let's keep this going, girls! Nothing won’t stop us: health means life. So there’s no quitting. -You are my priority so I’ll keep kicking your butt weather you want it or not😬✌🏻 A huge amount of you have allready done my 60 day home workout plan in the app Fitplan (link to download the app in my bio, Spanish and English), so I'll do my best now to keep this going right here. I think that's the best option for now. Sounds ok for you ladies? Great! Let's do this: Here’s a circuit for you to do (4-5 rounds), or as routine (4-5 sets). Anyhow you choose to do it, this is the amount if repetitions: 1️⃣40 jumps 2️⃣20 repetitions per side 3️⃣20 repetitions per side 4️⃣8 repetitions 5️⃣6 repetitions 6️⃣15-20 repetitions Yeeeeees!!!! That’s the spirit! Keep it up now, and keep posting your workouts (with me tagged so I can see them) 💥Wearing @one0one_101 💥

A post shared by Michelle Lewin (@michelle_lewin) on

Перебравшись в Майамі, вона почала влаштовувати кар'єру, пов'язану зі спортом. Тепер Мішель є однією з найвідоміших дівчат в Інстаграме. На її профіль підписано неймовірну кількість шанувальників, що перевищує 13, 6 мільйонів чоловік.

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