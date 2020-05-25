Молодая фитнес-модель Мишель Левин поражает своими формами в стильном имидже

Мишель является тренером, помогающим девушкам привести фигуру в идеальную форму. Сама девушка приобрела популярность совсем недавно, а в детстве поражала своей тощей фигурой многих девушек, сообщает Politeka.

Так, Мишель Левин родилась и выросла в Венесуэле. Ее родители развелись и Мишель с мамой жили очень бедно. В подростковом возрасте Мишель весила всего 40 килограмм, чем удивляла сверстников. Позже она начала работать моделью и в какой-то момент набрала много лишнего веса. Ей пришлось ходить в спортзал чтоб оставаться в форме, в этот момент девушка и поняла, чем хотела бы заниматься. После похудения звезде удалось попасть на обложку Венесуэльского Плейбоя.

Перебравшись в Майами, она начала устраивать карьеру, связанную со спортом. Теперь Мишель является одной из самых известных девушек в Инстаграме. На ее профиль подписано невероятное количество поклонников, превышающее 13, 6 миллионов человек.

Отметим, что Мишель также любит рекламировать одежду популярного бренда LabellaMafia, периодически показывая себя в модных нарядах. Девушка замужем уже много лет за бодибилдером из Швеции Джимми Левином.

А вот молодая модель Соммер решила представить целый фотосет, отснятый в прачечной во время переодеваний дерзкой модели. Девушка без стыда резделась перед камерой, соблазнительно сняв с себя коротенькие шортики из светлой джинсовой ткани и посветила достоинством в одном белом бикини, соблазнительно выгнувшись и продемонстрировав подтянутое тело.

Отметим, Соммер Рэй является любительницей активного отдыха и спорта на свежем воздухе. За короткий срок молодая девушка успела собрать почти 25 миллионов фанатов, которые продолжаю следить за обновлениями знаменитости в социальной сети Инстаграм.

Обладательница красивых ягодиц старается каждый день публиковать в Instagram новые видео, а также представляет их на Ютуб-платформе. Звезда постоянно радует поклонников фотографиями, на которых она либо в стрингах, либо в обтягивающих легинсах.

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