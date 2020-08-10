Молодая фитнес-модель Мишель Левин показала лучшие упражнения во время своей последней тренировки 

Модель любит рассказывать о том, как правильно тренироваться, делится секретами похудения и с радостью демонстрирует идеальные формы в бикини. При этом Мишель также всегда рассказывает о том, как надо делать то или иное упражнение и показывает наглядно. Этот раз не стал исключением. 

View this post on Instagram

It’s just me training legs and glutes, without studio lights or re-takes... 5️⃣heavy basic exercises for adding volume: But before we start, please note: ☑️The waist belt from @one0one_101 (size M) that I am wearing is not crucial, but a fantastic tool to wear when doing heavy leg and glute exercises. This is to avoid injury in the lower back and be able to really train hard the muscle groups we are targeting. It is extremely ANTI-MOTIVATING to be training legs super hard, but then having lower back pain for weeks. It’s... normal. And it sucks. Other workout days, when you are targeting for example, lower back or abs, I can NOT recommend wearing waist belt. Be smart and not lazy. ☑️The “Super Grip” gloves I use to not run out of strengt in you hands and ruin the workout. And I have no need for big forearms. The repetitions mentioned here below is if if you use heavy weights. They can be adjusted by using lower weights, but with more repetitions. Do 4 or 5 sets of every exercise: 1️⃣12 repetitions (Straight leg dead lifts) 2️⃣15 repetitions (Good Mornings) 3️⃣13 repetitions per side (Side lunges) 4️⃣12 repetitions (Dead lifts) 5️⃣15 repetitions (Normal Squats) What you probably didn't know: -When you train with me on the app Fitplan, YOU adjust the weight yourself after how strong YOU are, if you consider yourself as a beginner... or a professional. In the app, you always keep saved what weight you used, so you can either use the same, or step it up a level for next time. It's for everyone!😘 So let's train together, you and me... on YOUR conditions (link in bio)

A post shared by Michelle Lewin (@michelle_lewin) on

Популярные статьи сейчас

Сына Виктора Павлика провели в последний путь, фото: на прощании услышали удивительное послание

Курс валют резко изменится после выходных, доллару будет несладко: чего ждать украинцам

Украинцы нашли замену доллару, что будет с курсом после выходных: "Бросились скупать..."

Трагедия потрясла «Квартал 95», Кошевой потерял родного человека: "Разбился в ДТП перед..."
Показать еще

«Грубо, грубо и не такая гламурная💁🏼‍♀️ Я просто тренирую ноги и ягодицы, без студийного света и повторных дублей ... Тяжелые базовые упражнения для увеличения объема. Но прежде чем мы начнем, обратите внимание:

☑️ Пояс, который я ношу, не имеет решающего значения, но это фантастический инструмент для ношения при выполнении тяжелых упражнений для ног и ягодиц. В другие дни тренировок, когда вы нацелены, например, на поясницу или пресс, я НЕ рекомендую носить пояс. Будьте умны и не ленитесь.

☑️Перчатки, которые я использую, чтобы не потерять силу в ваших руках и не испортить тренировку. И мне не нужны большие предплечья. Упомянутые ниже повторения предназначены для использования с тяжелыми весами. Их можно скорректировать, используя меньшие веса, но с большим количеством повторений.

Выполняйте по 4 или 5 подходов каждого упражнения:

1️⃣12 повторений (Тяга на прямых ногах)

2️⃣15 повторений (Доброе утро)

3️⃣13 повторений в каждую сторону (боковые выпады)

4️⃣12 повторений (Тяга)

5️⃣15 повторений (обычные приседания)

Что вы, вероятно, не знали: Это для всех! 😘», - рассказала Мишель, тут же получив сотни разных отзывов. Некоторые даже напислаи, что их "берет зависть" от усердия спортсменки.

Отметим, сама Мишель Левин родилась и выросла в Венесуэле. Ее родители развелись и Мишель с мамой жили очень бедно. В подростковом возрасте Мишель весила всего 40 килограмм, чем удивляла сверстников. Позже она начала работать моделью и в какой-то момент набрала много лишнего веса. Ей пришлось ходить в спортзал чтоб оставаться в форме, в этот момент девушка и поняла, чем хотела бы заниматься. После похудения звезде удалось попасть на обложку Венесуэльского Плейбоя.

View this post on Instagram

Let's keep this going, girls! Nothing won’t stop us: health means life. So there’s no quitting. -You are my priority so I’ll keep kicking your butt weather you want it or not😬✌🏻 A huge amount of you have allready done my 60 day home workout plan in the app Fitplan (link to download the app in my bio, Spanish and English), so I'll do my best now to keep this going right here. I think that's the best option for now. Sounds ok for you ladies? Great! Let's do this: Here’s a circuit for you to do (4-5 rounds), or as routine (4-5 sets). Anyhow you choose to do it, this is the amount if repetitions: 1️⃣40 jumps 2️⃣20 repetitions per side 3️⃣20 repetitions per side 4️⃣8 repetitions 5️⃣6 repetitions 6️⃣15-20 repetitions Yeeeeees!!!! That’s the spirit! Keep it up now, and keep posting your workouts (with me tagged so I can see them) 💥Wearing @one0one_101 💥

A post shared by Michelle Lewin (@michelle_lewin) on

Перебравшись в Майами, она начала устраивать карьеру, связанную со спортом. Теперь Мишель является одной из самых известных девушек в Инстаграме. На ее профиль подписано невероятное количество поклонников, превышающее 13, 6 миллионов человек.

Напомним, шикарная Ана Чери показала нереальные объемы, лосины аж трещат

А еще Politeka писала, фитнес-модель Соммер Рэй впечатлила невероятной фигурой: "Утерла нос Ане Чери и Деми Роуз"

Также Politeka сообщала, Мишель Левин сверкнула идеальными изгибами после тренировок: "Хороша с любого ракурса"