Молодая фитнес-модель Мишель Левин показала лучшие упражнения во время своей последней тренировки

Модель любит рассказывать о том, как правильно тренироваться, делится секретами похудения и с радостью демонстрирует идеальные формы в бикини. При этом Мишель также всегда рассказывает о том, как надо делать то или иное упражнение и показывает наглядно. Этот раз не стал исключением.

«Грубо, грубо и не такая гламурная💁🏼‍♀️ Я просто тренирую ноги и ягодицы, без студийного света и повторных дублей ... Тяжелые базовые упражнения для увеличения объема. Но прежде чем мы начнем, обратите внимание:

☑️ Пояс, который я ношу, не имеет решающего значения, но это фантастический инструмент для ношения при выполнении тяжелых упражнений для ног и ягодиц. В другие дни тренировок, когда вы нацелены, например, на поясницу или пресс, я НЕ рекомендую носить пояс. Будьте умны и не ленитесь.

☑️Перчатки, которые я использую, чтобы не потерять силу в ваших руках и не испортить тренировку. И мне не нужны большие предплечья. Упомянутые ниже повторения предназначены для использования с тяжелыми весами. Их можно скорректировать, используя меньшие веса, но с большим количеством повторений.

Выполняйте по 4 или 5 подходов каждого упражнения:

1️⃣12 повторений (Тяга на прямых ногах)

2️⃣15 повторений (Доброе утро)

3️⃣13 повторений в каждую сторону (боковые выпады)

4️⃣12 повторений (Тяга)

5️⃣15 повторений (обычные приседания)

Что вы, вероятно, не знали: Это для всех! 😘», - рассказала Мишель, тут же получив сотни разных отзывов. Некоторые даже напислаи, что их "берет зависть" от усердия спортсменки.

Отметим, сама Мишель Левин родилась и выросла в Венесуэле. Ее родители развелись и Мишель с мамой жили очень бедно. В подростковом возрасте Мишель весила всего 40 килограмм, чем удивляла сверстников. Позже она начала работать моделью и в какой-то момент набрала много лишнего веса. Ей пришлось ходить в спортзал чтоб оставаться в форме, в этот момент девушка и поняла, чем хотела бы заниматься. После похудения звезде удалось попасть на обложку Венесуэльского Плейбоя.

Перебравшись в Майами, она начала устраивать карьеру, связанную со спортом. Теперь Мишель является одной из самых известных девушек в Инстаграме. На ее профиль подписано невероятное количество поклонников, превышающее 13, 6 миллионов человек.

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