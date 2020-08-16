Молода фітнес-модель Мішель Левін захопила новим тренуванням в залі 

Одна з найпопулярніших фітнес-тренерів цього разу знову захопила соціальну мережу Instagram жарким виглядом під час тренування і показала ідеально подянутое тіло в новому спортивному одязі. 

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Are you with me?🤨 4 basic badasses for the back. 1️⃣15 reps / 5 sets 2️⃣12 reps / 4 sets 3️⃣10 reps / 3 sets per arm 4️⃣15 reps / 5 sets Please note🅰️ -The @one0one_101 waist belt I wear in the last exercise, is to get the tension AWAY from the lower back so you can concentrate on the upper part, which we are focusing on now. Please note... 🅱️🤔 -You will not die if you are not wearing the belt when working out. You won't. But it WILL for sure help you prevent injuries and over training, which leads to irritating pain / lack of sleep / bad mood. That’s kinda why I’m being annoying about it. The lower back is a muscle you activate every single day, and since it is a muscle as all other muscles, it needs rest. We all need rest! If not, we get destroyed. And for the lower back to recover.... hmmm.. rest... face up...🤨 FACT (that you maybe wasn't aware of, but here it is): -Lower back is very involved in every standing and sitting exercise. It's when you are lying down, face up, with your abs flexed where the lower back will get some rest. And only then. Every wonder why so many people have lower back issues? Maybe now it makes better sense? Music @smashintopiecesofficial

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Як відомо, Мішель багато років займається в залі, розповідає, як тримати себе у формі, як дотримуватися режиму і правильно харчуватися. Спортсменка щодня захоплює гарячими формами і мотивує дівчат бути здоровими зі спортивним тілом: 

"Тренування спини ... Мій шлях🙋 🏼 ♀️ ти зі мною? 🤨 4 основних вправи для спини.

1️ ⃣ 15 повторень / 5 підходів

2️ ⃣ 12 повторень / 4 підходи

3️ ⃣ 10 повторень / 3 підходи на руку

4-15 повторень / 5 підходів

Звернути увагу🅰️

- Пояс, який я ношу в останній вправі, призначений для зняття напруги з нижньої частини спини, щоб ви могли зосередитися на верхній частині, на якій ми зараз зосереджені. Звернути увагу ... 🅱️🤔 Ти не помреш, якщо не одягнеш пояс під час тренування. Але це обов'язково допоможе вам запобігти травми і перетренування, які призводять до дратівливої болю / недосипання / поганого настрою. Ось чому мене це дратує.

ФАКТ (про який ви, можливо, не знали, але ось він):

Опускання спини дуже важливо в кожній вправі стоячи і сидячи. Це коли ви лежите обличчям вгору, зігнутий прес, нижня частина спини може трохи відпочити. І тільки потім. Не дивно, чому у стількох людей проблеми з попереком? Може, тепер це має сенс?",- розповіла Мішель в Instagram, користувачі відразу відреагували.

Зазначимо, сама Мішель Левін народилася і виросла у Венесуелі. Її батьки розлучилися і Мішель з мамою жили дуже бідно. У підлітковому віці Мішель важила всього 40 кілограм, чим дивувала однолітків. Пізніше вона почала працювати моделлю і в якийсь момент набрала багато зайвої ваги.

Їй довелося ходити в спортзал щоб залишатися у формі, в цей момент дівчина і зрозуміла, чим хотіла б займатися. Після схуднення зірці вдалося потрапити на обкладинку венесуельського Плейбоя.

Перебравшись в Майамі, вона почала влаштовувати кар'єру, пов'язану зі спортом. Тепер Мішель є однією з найвідоміших дівчат в Інстаграме. На її профіль підписано неймовірну кількість шанувальників, що перевищує 13, 6 мільйонів чоловік.

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