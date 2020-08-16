Молода фітнес-модель Мішель Левін захопила новим тренуванням в залі

Одна з найпопулярніших фітнес-тренерів цього разу знову захопила соціальну мережу Instagram жарким виглядом під час тренування і показала ідеально подянутое тіло в новому спортивному одязі.

Як відомо, Мішель багато років займається в залі, розповідає, як тримати себе у формі, як дотримуватися режиму і правильно харчуватися. Спортсменка щодня захоплює гарячими формами і мотивує дівчат бути здоровими зі спортивним тілом:

"Тренування спини ... Мій шлях🙋 🏼 ♀️ ти зі мною? 🤨 4 основних вправи для спини.

1️ ⃣ 15 повторень / 5 підходів

2️ ⃣ 12 повторень / 4 підходи

3️ ⃣ 10 повторень / 3 підходи на руку

4-15 повторень / 5 підходів

Звернути увагу🅰️

- Пояс, який я ношу в останній вправі, призначений для зняття напруги з нижньої частини спини, щоб ви могли зосередитися на верхній частині, на якій ми зараз зосереджені. Звернути увагу ... 🅱️🤔 Ти не помреш, якщо не одягнеш пояс під час тренування. Але це обов'язково допоможе вам запобігти травми і перетренування, які призводять до дратівливої болю / недосипання / поганого настрою. Ось чому мене це дратує.

ФАКТ (про який ви, можливо, не знали, але ось він):

Опускання спини дуже важливо в кожній вправі стоячи і сидячи. Це коли ви лежите обличчям вгору, зігнутий прес, нижня частина спини може трохи відпочити. І тільки потім. Не дивно, чому у стількох людей проблеми з попереком? Може, тепер це має сенс?",- розповіла Мішель в Instagram, користувачі відразу відреагували.

Зазначимо, сама Мішель Левін народилася і виросла у Венесуелі. Її батьки розлучилися і Мішель з мамою жили дуже бідно. У підлітковому віці Мішель важила всього 40 кілограм, чим дивувала однолітків. Пізніше вона почала працювати моделлю і в якийсь момент набрала багато зайвої ваги.

Їй довелося ходити в спортзал щоб залишатися у формі, в цей момент дівчина і зрозуміла, чим хотіла б займатися. Після схуднення зірці вдалося потрапити на обкладинку венесуельського Плейбоя.

Перебравшись в Майамі, вона почала влаштовувати кар'єру, пов'язану зі спортом. Тепер Мішель є однією з найвідоміших дівчат в Інстаграме. На її профіль підписано неймовірну кількість шанувальників, що перевищує 13, 6 мільйонів чоловік.

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