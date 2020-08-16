Молодая фитнес-модель Мишель Левин восхитила новой тренировкой в зале

Одна из самых популярных фитнес-тренеров в этот раз снова восхитила социальную сеть Инстаграм жарким видом во время тренировки и показала идеально подянутое тело в новой спортивной одежде.

Как известно, Мишель много лет занимается в зале, рассказывает, как держать себя в форме, как соблюдать режим и правильно питаться. Спортсменка каждый день восхищает горячими формами и мотивирует девушек быть здоровыми со спортивным телом, поэтому ее называют "мечтой миллионов":

«Тренировка спины ... Мой путь🙋🏼‍♀️ Ты со мной? 🤨 4 основных упражнения для спины.

1️⃣15 повторений / 5 подходов

2️⃣12 повторений / 4 подхода

3️⃣10 повторений / 3 подхода на руку

4-15 повторений / 5 подходов

Обратите внимание🅰️

- Пояс, который я ношу в последнем упражнении, предназначен для снятия напряжения с нижней части спины, чтобы вы могли сосредоточиться на верхней части, на которой мы сейчас сосредоточены. Обратите внимание ... 🅱️🤔 Ты не умрешь, если не наденешь пояс во время тренировки. Но это обязательно поможет вам предотвратить травмы и перетренировки, которые приводят к раздражающей боли / недосыпанию / плохому настроению. Вот почему меня это раздражает.

ФАКТ (о котором вы, возможно, не знали, но вот он):

Опускание спины очень важно в каждом упражнении стоя и сидя. Это когда вы лежите лицом вверх, согнутый пресс, нижняя часть спины может немного отдохнуть. И только потом. Неудивительно, почему у стольких людей проблемы с поясницей? Может, теперь это имеет смысл?», - рассказала Мишель в Инстаграм, пользователи сразу отреагировали.

Отметим, сама Мишель Левин родилась и выросла в Венесуэле. Ее родители развелись и Мишель с мамой жили очень бедно. В подростковом возрасте Мишель весила всего 40 килограмм, чем удивляла сверстников. Позже она начала работать моделью и в какой-то момент набрала много лишнего веса.

Ей пришлось ходить в спортзал чтоб оставаться в форме, в этот момент девушка и поняла, чем хотела бы заниматься. После похудения звезде удалось попасть на обложку Венесуэльского Плейбоя.

Перебравшись в Майами, она начала устраивать карьеру, связанную со спортом. Теперь Мишель является одной из самых известных девушек в Инстаграме. На ее профиль подписано невероятное количество поклонников, превышающее 13, 6 миллионов человек.

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