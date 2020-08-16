Молодая фитнес-модель Мишель Левин восхитила новой тренировкой в зале 

Одна из самых популярных фитнес-тренеров в этот раз снова восхитила социальную сеть Инстаграм жарким видом во время тренировки и показала идеально подянутое тело в новой спортивной одежде. 

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Are you with me?🤨 4 basic badasses for the back. 1️⃣15 reps / 5 sets 2️⃣12 reps / 4 sets 3️⃣10 reps / 3 sets per arm 4️⃣15 reps / 5 sets Please note🅰️ -The @one0one_101 waist belt I wear in the last exercise, is to get the tension AWAY from the lower back so you can concentrate on the upper part, which we are focusing on now. Please note... 🅱️🤔 -You will not die if you are not wearing the belt when working out. You won't. But it WILL for sure help you prevent injuries and over training, which leads to irritating pain / lack of sleep / bad mood. That’s kinda why I’m being annoying about it. The lower back is a muscle you activate every single day, and since it is a muscle as all other muscles, it needs rest. We all need rest! If not, we get destroyed. And for the lower back to recover.... hmmm.. rest... face up...🤨 FACT (that you maybe wasn't aware of, but here it is): -Lower back is very involved in every standing and sitting exercise. It's when you are lying down, face up, with your abs flexed where the lower back will get some rest. And only then. Every wonder why so many people have lower back issues? Maybe now it makes better sense? Music @smashintopiecesofficial

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Как известно, Мишель много лет занимается в зале, рассказывает, как держать себя в форме, как соблюдать режим и правильно питаться. Спортсменка каждый день восхищает горячими формами и мотивирует девушек быть здоровыми со спортивным телом, поэтому ее называют "мечтой миллионов": 

«Тренировка спины ... Мой путь🙋🏼‍♀️ Ты со мной? 🤨 4 основных упражнения для спины.

1️⃣15 повторений / 5 подходов

2️⃣12 повторений / 4 подхода

3️⃣10 повторений / 3 подхода на руку

4-15 повторений / 5 подходов

Обратите внимание🅰️

- Пояс, который я ношу в последнем упражнении, предназначен для снятия напряжения с нижней части спины, чтобы вы могли сосредоточиться на верхней части, на которой мы сейчас сосредоточены. Обратите внимание ... 🅱️🤔 Ты не умрешь, если не наденешь пояс во время тренировки. Но это обязательно поможет вам предотвратить травмы и перетренировки, которые приводят к раздражающей боли / недосыпанию / плохому настроению. Вот почему меня это раздражает.

ФАКТ (о котором вы, возможно, не знали, но вот он):

Опускание спины очень важно в каждом упражнении стоя и сидя. Это когда вы лежите лицом вверх, согнутый пресс, нижняя часть спины может немного отдохнуть. И только потом. Неудивительно, почему у стольких людей проблемы с поясницей? Может, теперь это имеет смысл?», - рассказала Мишель в Инстаграм, пользователи сразу отреагировали.

Отметим, сама Мишель Левин родилась и выросла в Венесуэле. Ее родители развелись и Мишель с мамой жили очень бедно. В подростковом возрасте Мишель весила всего 40 килограмм, чем удивляла сверстников. Позже она начала работать моделью и в какой-то момент набрала много лишнего веса.

Ей пришлось ходить в спортзал чтоб оставаться в форме, в этот момент девушка и поняла, чем хотела бы заниматься. После похудения звезде удалось попасть на обложку Венесуэльского Плейбоя.

Перебравшись в Майами, она начала устраивать карьеру, связанную со спортом. Теперь Мишель является одной из самых известных девушек в Инстаграме. На ее профиль подписано невероятное количество поклонников, превышающее 13, 6 миллионов человек.

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