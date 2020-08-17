Відома американська фітнес-модель Ніколь Амато виставила своє пружне тіло

Зірка регулярно займається спортом, показуючи заняття в своєму Instagram, пише Politeka.net. Цього разу красуня не тільки продемонструвала кадри свого гарячого тренування, а й засвітила досконалу фігуру. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

Так, красуня постала в короткому чорному топі і шортиках-камуфляж. Модель позувала до камери спиною, показуючи в усій красі свою накачану п'яту точку.

Красуня підійшла близько до камери і почала виконувати присідання. Від кожного руху шортики Ніколь натягувалися на сідницях і, здавалося, можуть тріснути від напруги.

Зірка стрибала, розставляючи ніжки. А пізніше нарешті повернулася до камери.

Модель нахилилася, ледь не виваливши груди з топа, а також висунула язик. На її шиї блищали прикраси, які надавали ще більшого акценту декольте. Після цього знаменитість закінчила запис.

За 15 годин кадри подивилися майже 4000 переглядів і багато коментарів.

"Спекотніше не знайти", - написав один з шанувальників.

Користувачі мережі подякували модель за настільки спекотне відео і похвалили за фігуру.

Нагадаємо, Ніколь Амато позувала стоячи біля басейну. Зірка взула незвичне взуття на платформі і підборах, що зробило ноги ще довшими.

Модель була без ліфчика, прикривши одну молочну залозу хвилястим волоссям, а другу залишила оголеною.

Раніше повідомлялося, що Ніколь Амато постала в маленькому топі на найтонших лямках. Останні ледь утримували одяг на місці, щоб той не зісковзнув з пишних грудей. Лямки натягнулися на плечах, надаючи образу пікантності.

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