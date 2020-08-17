Звезда похвасталась тем, чем гордится

Известная американская фитнес-модель Николь Амато выставила свое упругое тело

Звезда регулярно занимается спортом, показывая занятия в своем Инстаграм, пишет Politeka.net. В этот раз красотка не только продемонстрировала кадры своей горячей тренировкой, но и засветила совершенную фигуру. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

Так, красотка предстала в коротком черном топе и шортиках-камуфляж. Модель позировала к камере спиной, показывая во всей красе свою накаченную пятую точку.

Красотка подошла близко к камере и начала выполнять приседания. От каждого движения шортики Николь натягивались на ягодицах и, казалось, могут треснуть от напряжения.

Звезда прыгала, расставляя ножки. А позже наконец-то повернулась к камере.

Модель наклонилась, едва не вывалив грудь из топа, а также высунула язык. На ее шее блестели украшения, которые придавали еще большего акцента декольте. После этого знаменитость закончила запись.

За 15 часов кадры посмотрели почти 4000 просмотров и много комментариев.

Пользователи сети поблагодарили модель за столь жаркое видео и похвалили за фигуру.

"Жарче не найти", - написал один из поклонников.

Напомним, Николь Амато позировала стоя возле бассейна. Звезда обула необычную обувь на платформе и каблуках, что сделало ноги еще длинее.

Модель была без лифчика, прикрыв одну молочную железу волнистыми волосами, а другу оставила обнаженной.

Ранее сообщалось, что Николь Амато предстала в маленьком топе на тончайших лямках. Последние едва удерживали одежду на месте, чтобы та не соскользнула с пышной груди. Лямки натянулись на плечах, придавая образу пикантности.

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