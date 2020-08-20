Відомий фітнес-тренер Катерина Усманова показала себе в незвичайному образі і розповіла про повернення

На фото Усманова стояла в бікіні і тримала бамбуковий спис. Волосся Катерина залишила розпущеним, а образ доповнила бойовим розфарбуванням. Зірка позувала на тлі зелені, показуючи всю свою суть. Красуня в декількох ракурсах продемонструвала своє ідеальне тіло, яке практично не було прикрите. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

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Воу воу воу образ Амазонки это прям мое🧝🏽‍♀️ согласны? 😊 если да, ставьте лайк 🤤❤️ ⠀ Но пост не обо мне, а о вас! Не успела я вернуться в Москву, как решила ударно поработать на благо ваших ягодичек😊 знаю, что больше чем мои тренировки💪🏽 вы любите мои мотивирующие вебинары 😂 ⠀ Почему Вы до сих пор на в форме ?- такая тема моего завтрашнего ЖИВОГО ЭФИРА!! Не пропусти! В 15:00 по мск!! Все разложим по полочкам! Вход свободный 🙏🏻 ссылка в шапке! ⠀ Ждууу вас, любимые 😘 ⠀ А за фото огромное спасибо двум Валерам @fotograf_pilipenko @shevchenko_photo вы очень крутые!!

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"Воу воу воу образ Амазонки це прям моє. Згодні? якщо так, ставте лайк.

Але пост не про мене, а про вас! Не встигла я повернутися в Москву, як вирішила ударно попрацювати на благо ваших ягодичек, знаю, що більше ніж мої тренування, ви любите Мої мотивуючі вебінари", - написала Усманова.

Фанати поставили більше 30 тисяч лайків і написали коментарі:

"Як завжди прекрасні", " Амазонка, краса яка, супер сесія. У сторіз стежила", "красуня, просто красуня", " я в захопленні. Фігура" ," ви прям Зена-КОРОЛЕВА жиру !))) хочу жир прийди, хочу жир піди))))", "Реально Амазонка", "просто ідеальне потрапляння в образ".

Повідомлялося, що відома фітнес-тренер Катерина Усманова показала себе і дала непростий вибір.

На фото Катерина позувала в блузці, топі і шортах, а образ доповнила стильними кросівками і шкарпетками. Волосся Усманова зібрала в хвіст, а очі прикрила затемненими окулярами.

Нагадавши, фітнес-тренер Усманова занадто сильно натягнула купальник заради гарячого кадру

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