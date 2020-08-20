Відомий фітнес-тренер Катерина Усманова показала себе в незвичайному образі і розповіла про повернення

На фото Усманова стояла в бікіні і тримала бамбуковий спис. Волосся Катерина залишила розпущеним, а образ доповнила бойовим розфарбуванням. Зірка позувала на тлі зелені, показуючи всю свою суть. Красуня в декількох ракурсах продемонструвала своє ідеальне тіло, яке практично не було прикрите. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Воу воу воу образ Амазонки це прям моє. Згодні? якщо так, ставте лайк.

Але пост не про мене, а про вас! Не встигла я повернутися в Москву, як вирішила ударно попрацювати на благо ваших ягодичек, знаю, що більше ніж мої тренування, ви любите Мої мотивуючі вебінари", - написала Усманова.

Фанати поставили більше 30 тисяч лайків і написали коментарі:

"Як завжди прекрасні", " Амазонка, краса яка, супер сесія. У сторіз стежила", "красуня, просто красуня", " я в захопленні. Фігура" ," ви прям Зена-КОРОЛЕВА жиру !))) хочу жир прийди, хочу жир піди))))", "Реально Амазонка", "просто ідеальне потрапляння в образ".

Повідомлялося, що відома фітнес-тренер Катерина Усманова показала себе і дала непростий вибір.

На фото Катерина позувала в блузці, топі і шортах, а образ доповнила стильними кросівками і шкарпетками. Волосся Усманова зібрала в хвіст, а очі прикрила затемненими окулярами.

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