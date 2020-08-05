На фото красотка стояла в бикини на веревочках, а верхняя часть купальника была белой и полупрозрачной. Волосы Усманова оставила распущенными, смотря в объектив камеры. В руках тренер держала кроссовки, пока позировала на фоне бассейна. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
"В какой-то момент ты осознаёшь, что достойна лучшей жизни, лучшего тела, лучшей самооценки. Но 100% твои старые привычки и окружение всеми силами будут тянуть тебя обратно.
Ты будешь буксовать, ненавидеть себя за слабость. Окружение попытается поставить тебя на место: «куда ты прешься? посмотри на себя!» - это всё нормально", - написала Усманова.
Фанаты поставили почти 20 тысяч лайков и написали комментариев:
"Катя, как всегда нужные слова в нужное время", "Все верно! Все что происходит с тобой и вокруг тебя- это твоя заслуга!", "Я люблю себя и пожрать", "Блин... опять мне сознание перевернули.. лучше и не скажешь!!!", "Мотивируешь", "Эталон труда и результата".
Сообщалось, что популярная фитнес-тренер Екатерина Усманова поразила роскошными формами во время отдыха на море в крохотном купальнике.