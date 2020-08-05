Известная фитнес-тренер Екатерина Усманова показала себя и рассказала о мотивации

На фото красотка стояла в бикини на веревочках, а верхняя часть купальника была белой и полупрозрачной. Волосы Усманова оставила распущенными, смотря в объектив камеры. В руках тренер держала кроссовки, пока позировала на фоне бассейна. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

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В какой-то момент ты осознаёшь, что достойна лучшей жизни, лучшего тела, лучшей самооценки. Но 100% твои старые привычки и окружение всеми силами будут тянуть тебя обратно. ⠀ Ты будешь буксовать, ненавидеть себя за слабость. Окружение попытается поставить тебя на место: «куда ты прешься? посмотри на себя!» - это всё нормально. ⠀ Но параллельно всем этим шумам напоминай себе, что нужно продолжать фигачить! ⠀ Ответь⬇️ ⠀ -Что любишь больше: себя или пожрать? -А что выбираешь каждый день? Себя или свою слабость/искушение? ⠀ Вот и получается, что в голове мы все выбираем себя. Это просто! А на практике: фастфуд, полежать на диване, мудаков и еще море всего, что никак не связано с понятием любви к себе. ⠀ На новый уровень ПЕРЕЙТИ можно только на практике! НИ ОДИН ТРЕНИНГ НЕ ПОМОЖЕТ, ЕСЛИ ПРОДОЛЖИТЬ ДЕЛАТЬ ТО ЧТО ДЕЛАЛА РАНЬШЕ! ⠀ Начни с самого простого и с самого сложного одновременно, со своего тела, со своей внешности, приведи себя в порядок! Пойми, ты будешь сталкиваться с унижением/обесцениванием со стороны пространства, пока ты сама к себе так относишься (зависть, сравнение, конкуренция, ревность - признак низкий самооценки), забивание на себя болта -ПРИЧИНА низкой самооценки !!! ⠀ Задумайся сколько внимания ты уделяешь своей душе, своему телу, своей культуре питания, своей личной жизни, своим желаниям, и не удивляйся когда увидишь - что первый человек который тебя обесценил - это ты сама, а пространство лишь повторяет. Задумайся как ты питаешься, как одеваешься, с кем общаешься, и наконец, выбрось все из головы и пойди покачай жопу 😌 и не забудь похвалить себя )

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"В какой-то момент ты осознаёшь, что достойна лучшей жизни, лучшего тела, лучшей самооценки. Но 100% твои старые привычки и окружение всеми силами будут тянуть тебя обратно.

Ты будешь буксовать, ненавидеть себя за слабость. Окружение попытается поставить тебя на место: «куда ты прешься? посмотри на себя!» - это всё нормально", - написала Усманова.

Фанаты поставили почти 20 тысяч лайков и написали комментариев: 

"Катя, как всегда нужные слова в нужное время", "Все верно! Все что происходит с тобой и вокруг тебя- это твоя заслуга!", "Я люблю себя и пожрать", "Блин... опять мне сознание перевернули.. лучше и не скажешь!!!", "Мотивируешь", "Эталон труда и результата".

Сообщалось, что популярная фитнес-тренер Екатерина Усманова поразила роскошными формами во время отдыха на море в крохотном купальнике.

«Хотела поумничать , но как то это смешно под таким видео)) пусть будет для красоты)) а мыслишки вы в сториз и так слышите», — говорится в сообщении.

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