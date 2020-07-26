Известная фитнес-тренер Екатерина Усманова показала фигуру не стесняясь

На фото Усманова позировала в желтом бикини на веревочках, развернувшись спиной к камере. Красотка оставила волосы распущенными и демонстрировала подтянутую пятую точку, которую она активно улучшала. Девушка ничего не прикрывала и не стеснялась показать результаты своего труда. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"12 мая, тоже неплохо, в общем-то", - написала Екатерина под фото.

Фанаты ничего не смогли написать или поставить лайки, но так и хочется сказать: "Отлично поработала, мотивируешь".

Сообщалось, что известная фитнес-тренер Екатерина Усманова поразила поклонников сочными кадрами в тропиках.

Для новой пикантной фотосессии Екатерина Усманова нарядилась в крошечный купальник черного цвета, который практически не закрывает ее спортивное тело. На снимках красотка заходит в воду, и оглядывается через плечо с томным взглядом.

Ранее мы сообщали, что популярная фитнес-тренер Екатерина Усманова, которая известна благодаря подкаченной фигуре, опубликовала фото с дочерью.

Звезда выставила вперед стройные ножки. Грудь тренера едва не вываливалась из глубокого декольте. На шее блестел кулончик.

Напомним, фитнес-тренер Усманова показала, как ее роскошное тело изменилось за 7 лет

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