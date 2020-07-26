Известная фитнес-тренер Екатерина Усманова показала фигуру не стесняясь
На фото Усманова позировала в желтом бикини на веревочках, развернувшись спиной к камере. Красотка оставила волосы распущенными и демонстрировала подтянутую пятую точку, которую она активно улучшала. Девушка ничего не прикрывала и не стеснялась показать результаты своего труда. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
"12 мая, тоже неплохо, в общем-то", - написала Екатерина под фото.
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Фанаты ничего не смогли написать или поставить лайки, но так и хочется сказать: "Отлично поработала, мотивируешь".
Сообщалось, что известная фитнес-тренер Екатерина Усманова поразила поклонников сочными кадрами в тропиках.
Для новой пикантной фотосессии Екатерина Усманова нарядилась в крошечный купальник черного цвета, который практически не закрывает ее спортивное тело. На снимках красотка заходит в воду, и оглядывается через плечо с томным взглядом.
Ранее мы сообщали, что популярная фитнес-тренер Екатерина Усманова, которая известна благодаря подкаченной фигуре, опубликовала фото с дочерью.
Звезда выставила вперед стройные ножки. Грудь тренера едва не вываливалась из глубокого декольте. На шее блестел кулончик.
Напомним, фитнес-тренер Усманова показала, как ее роскошное тело изменилось за 7 лет
А еще Politeka сообщала, что влажная фитнес-тренер Усманова в крохотном купальнике показала самое сочное
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