Известная фитнес-тренер Екатерина Усманова поразила поклонников сочными кадрами в тропиках

Как сообщает Politeka.net, знаменитость опубликовала фото на своей странице в Instagram.

Для новой пикантной фотосессии Екатерина Усманова нарядилась в крошечный купальник черного цвета, который практически не закрывает ее спортивное тело. На снимках красотка заходит в воду, и оглядывается через плечо с томным взглядом. На последних кадрах нижняя часть тела фитнес-тренера уже влажная, видимо, она успела слегка окунуться. Дикий образ довершает густая тропическая растительность на заднем плане.

Пользователи социальной сети оценили внешний вид Екатерины Усмановой и оставили ей много комплиментов в комментариях:

"Амазонка"; "Ай, какая Катя"; "Огонь"; "Да что ж за perfect... сразу хочется бежать в зал😍"; "Катя, обожаю Вас!!!❤️ Вы - круть💕"; "Невероятная 🔥"; "Вааау, красивые фото 😍😍"; "Супер Красотка! Прямо🔥!!!"; "Вау вау вау 😁🔥 Это что за Амазонка🔥 Шикарно🔥Катя, Вы красавица"; "Как можно быть такой бомбически красивой😍😍😍😍🤤"; "Какое же превосходное тело😍😍😍".

Екатерина Усманова поделилась, что после снятия карантинных ограничений сможет закончить вынужденный отдых на Бали длиной в пять месяцев и вернуться на родину.

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