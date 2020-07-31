Известная фитнес-модель Екатерина Усманова показала, как держит себя в тонусе
На фото красотка позировала в спортивном костюме, а волосы собрала в хвост. Усманова делала отжимания на лужайке, демонстрируя свою подготовку. Екатерина с кем-то соревновалась, кто больше сделает отжиманий от пола. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
"Кое-кто бросил мне вызов, кто больше отожмется", - написала красотка.
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"Угадай, кто победил", - добавила Усманова опрос к данному фото.
Фанаты ничего не смогли написать или поставить лайки, но так и хочется сказать: "Мотивируешь, идеальная тренировка".
Сообщалось, что популярная российская фитнес-тренер Екатерина Усманова показала роскошную фигуру во всей красе.
Фото звезда сети опубликовала на своей странице в Инстаграм. Красотка выбрала весьма откровенный купальник, в котором было видно ее пышную грудь, плоский животик и аппетитные бедра. Стоит отметить, что трусики в виде небольшого лоскутка ткани едва прикрывали интимное место Усмановой.
Ранее мы сообщали, что известная фитнес-тренер Екатерина Усманова показала фигуру не стесняясь.
На фото Усманова позировала в желтом бикини на веревочках, развернувшись спиной к камере.
Напомним, влажная фитнес-тренер Усманова впечатлила диким образом в мини-бикини
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