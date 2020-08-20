Известная фитнес-тренер Екатерина Усманова показала себя в необычном образе и рассказала о возвращении

На фото Усманова стояла в бикини и держала бамбуковое копье. Волосы Екатерина оставила распущенными, а образ дополнила боевым раскрасом. Звезда позировала на фоне зелени, показывая всю свою суть. Красотка в нескольких ракурсах продемонстрировала свое идеальное тело, которое практически не было прикрыто. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Воу воу воу образ Амазонки это прям мое. Согласны? если да, ставьте лайк.

Но пост не обо мне, а о вас! Не успела я вернуться в Москву, как решила ударно поработать на благо ваших ягодичек, знаю, что больше чем мои тренировки, вы любите мои мотивирующие вебинары", - написала Усманова.

Фанаты поставили больше 30 тысяч лайков и написали комментарии:

"Как всегда прекрасны", "Амазонка, красота какая, супер сессия. В сториз следила", "Красотка, просто красотка", "Я в восхищении. Фигура", "Вы прям Зена - КОРОЛЕВА ЖИРА !))) хочу жир приди , хочу жир уйди ))))", "Реально Амазонка", "Просто идеальное попадание в образ".

Сообщалось, что известная фитнес-тренер Екатерина Усманова показала себя и дала непростой выбор.

На фото Екатерина позировала в блузке, топе и шортах, а образ дополнила стильными кроссовками и носками. Волосы Усманова собрала в хвост, а глаза прикрыла затемненными очками.

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