Український суперважкоатлет Ігор Шевадзуцький (4-0, 4 КО) розповів, що думає про відносини Росії і України

Також він повідомив, чому погодився на співпрацю з росіянином Олександром Повєткіним.

"Мене дуже турбує, що у нас з Росією настільки важкі відносини. Так, Уряд Росії веде дуже агресивну політику щодо України. Але я знав, куди їду. Я знав, що Олександр Повєткін з великою повагою ставиться до України та українців.

Я вирішив прийняти запрошення і відправитися в тренувальний табір Олександра. Розумів, що отримаю досвід від роботи з легендарним спортсменом, олімпійським чемпіоном і одним з кращих суперважковаговиків світу", - цитує слова Шевадзуцького видання Tribuna.

Раніше ми писали, що РФ змогла відібрати в України, крім Криму і Донбасу, боксерів Олександра Усика і Василя Ломаченка

Такою думкою поділився ветеран АТО і тренер з фрі-файту Валерій Чеботар.

"Ми втратили Ломаченка і Усика. Вони завжди були українцями, якщо почитати їх інтерв'ю, відстежувати їхні погляди – це були нормальні проукраїнські хлопці. Агресор відвоював їх у нас, як раніше відібрав Крим і Донбас. Для чого? Відповідь очевидна, тому що такі спортсмени є надзвичайною цінністю в ідеологічному плані. Коли український Усик з волоссям був кумиром, то нашим ворогам потрібно було щось робити, щоб такого не було. І вони цього домоглися", - заявив Чеботар.

Нагадавши, Усик поплатився за погрози українцям і отримав ляпас від чемпіона Грицая: "не тобі вирішувати, чий Крим".

Як повідомляла Politeka, Усик вперше здався після скандалу з росіянами, боксера не впізнати: "блін, Саня так постарів...".

Також Politeka писала, що Усику і Ломаченко збираються видати паспорти РФ, офіційну заяву: "ми ними пишаємося".