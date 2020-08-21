Украинский супертяжеловес Игорь Шевадзуцкий (4-0, 4 КО) рассказал, что думает об отношениях России и Украины

Также он сообщил, почему согласился на сотрудничество с россиянином Александром Поветкиным.

"Меня очень беспокоит, что у нас с Россией настолько тяжелые отношения. Да, правительство России ведет очень агрессивную политику в отношении Украины. Но я знал, куда еду. Я знал, что Александр Поветкин с большим уважением относится к Украине и украинцам.

Я решил принять приглашение и отправиться в тренировочный лагерь Александра. Понимал, что получу опыт от работы с легендарным спортсменом, олимпийским чемпионом и одним из лучших супертяжеловесов мира", – цитирует слова Шевадзуцкого издание Tribuna.

Ранее мы писали, что РФ смогла отобрать у Украины, помимо Крыма и Донбасса, боксеров Александра Усика и Василия Ломаченко

Таким мнением поделился ветеран АТО и тренер по фри-файту Валерий Чеботарь.

"Мы потеряли Ломаченко и Усика. Они всегда были украинцами, если почитать их интервью, отслеживать их взгляды – это были нормальные проукраинские ребята. Агрессор отвоевал их у нас, как ранее отобрал Крым и Донбасс. Для чего? Ответ очевиден, потому что такие спортсмены являются чрезвычайной ценностью в идеологическом плане. Когда украинский Усик с волосами был кумиром, то нашим врагам нужно было что-то делать, чтобы такого не было. И они этого добились", – заявил Чеботарь.

Напомним, Усик поплатился за угрозы украинцам и получил оплеуху от чемпиона Грицая: "Не тебе решать, чей Крым".

Как сообщала Politeka, Усик впервые показался после скандала с россиянами, боксера не узнать: "Блин, Саня так постарел...".

Также Politeka писала, что Усику и Ломаченко собираются выдать паспорта РФ, официальное заявление: "Мы ими гордимся".