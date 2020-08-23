Відома американська фітнес-модель Ніколь Амато продемонструвала своє нове вміння

Зірка часто публікує фото і відео, на яких займається спортом, пише Politeka.net. Цього разу модель вирішила всіх здивувати новим умінням.

Зірка стояла на баскетбольному майданчику спиною до кільця. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

"Хлопці, час уроків баскетболу. Ви готові?",- поцікавилася Красуня і, не обертаючись, закинула м'яч у кільце.

Після цього фітнес-модель побігла з радісними криками.

Варто відзначити, що для зняття відео модель вибрала топік коричневого відтінку на товстих бретельках. До того ж наряд володів великим декольте, що дозволило розглянути пружний бюст Амато. Від рухів груди спокусливо підстрибували.

"Досвідчена або щаслива? У будь-якому випадку я зробила це!",- підписала кадри Ніколь.

Майже за годину відео зібрало майже 700 переглядів і багато коментарів.

Не всі користувачі мережі повірили в правдивість відео, але всі погодилися в одному - зірка просто чудово виглядає.

Нагадаємо, Ніколь Амато одягла крихітний сірий купальник на тонких бретельках, які напружилися від тяжкості бюста.

Маленькі трикутники тканини прикрили великі груди, але при цьому, дозволяючи, помилуватися великою їх частиною. Довга прикраса між грудьми надавала акценту ще більше.

Раніше повідомлялося, Ніколь Амато постала в маленькому топі на найтонших лямках. Останні ледь утримували одяг на місці, щоб та не зісковзнула з пишних грудей. Лямки натягнулися на плечах, надаючи образу пікантності.

Нагадаємо, що Ніколь Амато ледь не вивалила пишний бюст з мікро-бікіні: "Ого, як їм тісно".

Як повідомляла Politeka, Ніколь Амато спокусила своїми солодкими "диньками" в маленькому топі:"Божественна".

Також Politeka писала, що Ніколь Амато в тісному топі довела до екстазу виглядом під час бігу: "ідеальна красуня".