Известная американская фитнес-модель Николь Амато едва втиснула большую грудь в тесный топик

Звезда часто эпатирует публику довольно откровенными снимками и видео, пишет Politeka.net. Так, красотка опубликовала несколько сториз, хвастаясь большой грудью.

Соблазнительная Амато позировала в черном обтягивающем верхе, который натянулся на прелестях. Аппетитный бюст сидел в топике идеально, позволив полюбоваться своей красивой формой.

Топик также оголил стройную талию. Плоский животик немного скрыли темные леггинсы. Последние подчеркнули бедра знаменитости.

На других кадрах модель позировала на улице, показав тело в движении. Формы едва не выпрыгивали из огромного декольте, но сумка, надетая через плечо помогла удержать прелести.

"Божественная" Николь скрыла голову под кепкой, она шла, рассказывая о том, что находится на ферме в Майами.

Кадры были обнародованы в сториз поэтому пользователи сети не смогли их открыто прокомментировать и поставить им лайки.

Напомним, Николь Амато выбрала для занятия бегом коричневый топик, который обтянул ее большую грудь.

Тонкая ткань натянулась на невероятных формах, казалось, они сейчас вырвутся наружу. Тонкие бретельки топа потянулись за затылок и впились в кожу.

Напомним также, что Николь Амато позировала в черном купальнике.

Звезда позировала на краю бассейна широко расставив ноги, из-за чего все достоинства фигуры напряглись.

Грудь красотки смотрелась превосходно. Черные плавки натянулись на бедрах идеальной формы. Образ завершили очки и светлый маникюр.

Напомним, что знаменитая фитнес-модель полностью разделась: поклонники увидели все запретные места

Как сообщала Politeka, знаменитая фитнес-модель провела экскурсию по своему идеальному телу: "Великолепно"

Также Politeka писала о том, что знаменитая фитнес-модель свела с ума рельефами в блестящем бикини: "Идеал"