Известная американская фитнес-модель Николь Амато продемонстрировала свое новое умение

Звезда часто публикует фото и видео, на которых занимается спортом, пишет Politeka.net. В этот раз модель решила всех удивить новым умением.

Звезда стояла на баскетбольной площадке спиной к кольцу. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

"Ребята, время уроков баскетбола. Вы готовы?", - поинтересовалась красотка и, не оборачиваясь, закинула мяч в кольцо.

После этого фитнес-модель побежала с радостными криками.

Стоит отметить, что для снятия видео модель выбрала топик коричневого оттенка на толстых бретельках. К тому же наряд обладал большим декольте, что позволило рассмотреть упругий бюст Амато. От движений груди соблазнительно подпрыгивали.

"Опытная или удачливая? В любом случае я сделала это!", - подписала кадры Николь.

Почти за час видео собрало почти 700 просмотров и много комментариев.

Не все пользователи сети поверили в правдивость видео, но все согласились в одном - звезда просто замечательно выглядит.

Напомним, Николь Амато надела крохотный серый купальник на тонких бретельках, которые напряглись от тяжести бюста.

Маленькие треугольники ткани прикрыли большие груди, но при этом, позволяя, полюбоваться большой их частью. Длинное украшение между грудями придавало акцента еще больше.

Ранее сообщалось, Николь Амато предстала в маленьком топе на тончайших лямках. Последние едва удерживали одежду на месте, чтобы та не соскользнула с пышной груди. Лямки натянулись на плечах, придавая образу пикантности.

Напомним, что Николь Амато едва не вывалила пышный бюст из микро-бикини: "Ого, как им тесно".

Как сообщала Politeka, Николь Амато соблазнила своими сладкими "дыньками" в маленьком топе: "Божественная".

Также Politeka писала, что Николь Амато в тесном топе довела до экстаза видом во время бега: "Идеальная красотка".