Відома американська фітнес-модель Ніколь Амато показала кадри зі свого тренування з боксу

Як передає Politeka.net, свіже відео красуня опублікувала у себе в Instagram. Вона була одягнена в спортивний топ і обтягуючі короткі шортики. Дівчина з усієї сили била подушку, яку тримав тренер. Вона робила удари і руками, і ногами. При цьому її пишні груди сильно погойдувалися і ледь не вивалилася з тісного топа. Крім цього, Ніколь видавала дуже пікантні звуки, які звели її фанатів з розуму.

"Я вибираю перемогу, я вибираю битися, ніщо не завадить, тому що це моє життя», - написала Амато.

За годину відео красуні подивилися більше тисячі разів. У коментарях їй залишили масу приємних слів.

"Ти моє натхнення", "сумую за тобою смішна дівчинка", "Відмінна робота", "Ви так сильно надихаєте", "Це чудово", "Сильна дівчина", "Гарного дня моя любов", "Це 🍑 погойдувалося при ударі, чорт візьми", - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Ніколь Амато блиснула своєю апетитною "п'ятою точкою" в леопардових лосинах. Дівчина обтягнула свої пружні сідниці, щоб показати, яких форм можна домогтися за допомогою спорту. Красуня показала, як вона займається прямо на вулиці.

Нагадаємо, що Ніколь Амато перетягнула бікіні і помірялася формами з подругами: «богині спокуси».

А ще Politeka писала, що Ніколь Амато влаштувала спеку на пляжі з роздягненими подружками: "ви неймовірні".

Також Politeka повідомляла, що Ніколь Амато в коротеньких шортиках влаштувала переполох після тренування:"просто бомба".