Известная американская фитнес-модель Николь Амато показала кадры со своей тренировки по боксу

Как передает Politeka.net, свежее видео красотка опубликовала у себя в Инстаграм. Она была одета в спортивный топ и обтягивающие короткие шортики. Девушка со всей силы била подушку, которую держал тренер. Она делала удары и руками, и ногами. При этом ее пышная грудь сильно покачивалась и едва не вывалилась из тесного топа. Кроме этого, Николь издавала очень пикантные звуки, которые свели ее фанатов с ума.

«Я выбираю победу, Я выбираю сражаться, Ничто не помешает, потому что это Моя жизнь», - написала Амато.

За час видео красотки посмотрели более тысячи раз. В комментариях ей оставили массу приятных слов.

«Ты мое вдохновение», «Скучаю по тебе смешная девочка», «Отличная работа», «Вы так сильно вдохновляете», «Это великолепно», «Сильная девушка», «Хорошего дня моя любовь», «Это 🍑 покачивалось при ударе, черт возьми», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Николь Амато сверкнула своей аппетитной «пятой точкой» в леопардовых лосинах. Девушка обтянула свои упругие ягодицы, чтобы показать, каких форм можно добиться при помощи спорта. Красотка показала, как она занимается прямо на улице.

Напомним, что Николь Амато перетянула бикини и померилась формами с подругами: «Богини соблазна».

А еще Politeka писала, что Николь Амато устроила жару на пляже с раздетыми подружками: "Вы невероятные".

Также Politeka сообщала, что Николь Амато в коротеньких шортиках устроила переполох после тренировки: "Просто бомба".