Американська фітнес-модель Ніколь Амато блиснула розкішною фігурою під час відпочинку з подругами

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

"Сміх-найкращі ліки", - коротко йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованих кадрах Амато в оточенні подруг до непристойності задерла крихітне бікіні, демонструючи розкішну фігуру. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її шанувальників.

"Богині спокуси«,» красиві дівчатка«,» ваша посмішка – найкраще на цій фотографії«,» розкішний кадр«,» Ти виглядаєш божественно«,» фантастичний вигляд«," ось це богині на фото. Чудо», - пишуть вони.

До цього повідомлялося, що американська фітнес-модель Ніколь Амато засвітила апетитний бюст під час занять спортом

Красуня обтягнула свій шикарний бюст маленьким топом під час чергових занять і зняла Селфі-відео. Бюст моделі блищав чи то від поту, чи то від якогось лосьйону і, здавалося, зараз вистрибнуть.

Форми виглядали ніби штучні через велике відсвічування на сонці.

Тонкий ланцюжок виблискувала на шиї та надала ще більший акцент величезному вирізу.

Нагадаємо, що Ніколь Амато ледь не вивалила пишний бюст з мікро-бікіні: "Ого, як їм тісно".

Як повідомляла Politeka, Ніколь Амато спокусила своїми солодкими " диньками "в маленькому ТОПі:"Божественна".

Також Politeka писала, що Ніколь Амато в тісному ТОПі довела до екстазу виглядом під час бігу: "ідеальна красуня".