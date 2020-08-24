Известная американская фитнес-модель Николь Амато засветила аппетитній бюст во время занятий спортом

Звезда активно занимается тренировками, благодаря которым "выточила" свое тело, пишет Politeka.net.

Красотка обтянула свой шикарный бюст маленьким топом во время очередных занятий и сняла селфи-видео. Бюст модели блестел то ли от пота, то ли от какого-то лосьона и, казалось, сейчас выпрыгнут.

Формы смотрелись будто искусственные из-за большого отсвечивания на солнце.

Тонкая цепочка сверкала на шее и придала еще больший акцент огромному вырезу.

Также длина топика была небольшой, поэтому можно было разглядеть упругий пресс звезды.

Облегающие леггинсы отлично подчеркнули аппетитную пятую точку Амато.

Козырек от солнца скрыл глаза звезды от лучей.

В общем, кадры получились очень горячими и интригующими. Однако пользователи сети не поставили много лайков, ведь видео были обнародованы в сториз. Возможно, звезде написали комплименты в личной переписке.

Напомним, Николь Амато позировала в машине, находясь на первом сиденье. Звезда предстала в одном нижем белье.

Модель надела черный кружевной лифчик, который подчеркнул ее шикарную грудь. Лифчик натянулся на большой груди, последняя едва не выпрыгивала из белья и выглядела очень соблазнительно.

Ранее сообщалось, что Николь Амато выбрала для занятия бегом коричневый топик, который обтянул ее большую грудь.

Тонкая ткань натянулась на невероятных формах, которые, казалось, сейчас вырвутся наружу.

Звезда сделала косичку, а также надела крупные солнечные очки. Пост также был обнародован в сториз, что не принесло много лайков от фанатов.

Напомним, что Николь Амато едва не вывалила пышный бюст из микро-бикини: "Ого, как им тесно".

Как сообщала Politeka, Николь Амато соблазнила своими сладкими "дыньками" в маленьком топе: "Божественная".

Также Politeka писала, что Николь Амато в тесном топе довела до экстаза видом во время бега: "Идеальная красотка".