Американская фитнес-модель Николь Амато сверкнула роскошной фигурой во время отдыха с подругами

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Смех-лучшее лекарство», - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованных кадрах Амато в окружении подруг до неприличия задрала крохотное бикини, демонстрируя роскошную фигуру. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«Богини соблазна», «красивые девочки», «ваша улыбка – лучшее на этой фотографии», «роскошный кадр», «ты выглядишь божественно», «фантастический вид», «вот это богини на фото. Загляденье», - пишут они.

До этого сообщалось, что американская фитнес-модель Николь Амато засветила аппетитній бюст во время занятий спортом

Красотка обтянула свой шикарный бюст маленьким топом во время очередных занятий и сняла селфи-видео. Бюст модели блестел то ли от пота, то ли от какого-то лосьона и, казалось, сейчас выпрыгнут.

Формы смотрелись будто искусственные из-за большого отсвечивания на солнце.

Тонкая цепочка сверкала на шее и придала еще больший акцент огромному вырезу.

Напомним, что Николь Амато едва не вывалила пышный бюст из микро-бикини: "Ого, как им тесно".

Как сообщала Politeka, Николь Амато соблазнила своими сладкими "дыньками" в маленьком топе: "Божественная".

Также Politeka писала, что Николь Амато в тесном топе довела до экстаза видом во время бега: "Идеальная красотка".