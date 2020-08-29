Американская фитнес-модель Николь Амато сверкнула роскошной фигурой во время отдыха с подругами
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.
«Смех-лучшее лекарство», - коротко говорится в сообщении.
Уточним, что на опубликованных кадрах Амато в окружении подруг до неприличия задрала крохотное бикини, демонстрируя роскошную фигуру. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.
«Богини соблазна», «красивые девочки», «ваша улыбка – лучшее на этой фотографии», «роскошный кадр», «ты выглядишь божественно», «фантастический вид», «вот это богини на фото. Загляденье», - пишут они.
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До этого сообщалось, что американская фитнес-модель Николь Амато засветила аппетитній бюст во время занятий спортом
Красотка обтянула свой шикарный бюст маленьким топом во время очередных занятий и сняла селфи-видео. Бюст модели блестел то ли от пота, то ли от какого-то лосьона и, казалось, сейчас выпрыгнут.
Формы смотрелись будто искусственные из-за большого отсвечивания на солнце.
Тонкая цепочка сверкала на шее и придала еще больший акцент огромному вырезу.
Напомним, что Николь Амато едва не вывалила пышный бюст из микро-бикини: "Ого, как им тесно".
Как сообщала Politeka, Николь Амато соблазнила своими сладкими "дыньками" в маленьком топе: "Божественная".
Также Politeka писала, что Николь Амато в тесном топе довела до экстаза видом во время бега: "Идеальная красотка".